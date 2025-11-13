Tennis, Atp Finals: Alcaraz elimina Musetti e chiude il 2025 al primo posto

LA PARTITA

Musetti vince il sorteggio e sceglie di ricevere. Il primo punto è per Alcaraz con una robusta prima al centro. Splendida la risposta di rovescio dell'azzurro che vale il 15-15. Altra grande prima di servizio dello spagnolo, che vola 40-15 con servizio e dritto e chiude il game grazie a un errore dell'avversario in risposta. Carlitos perde il controllo del rovescio in lunghezza, poi uno scambio di palle corte premia il numero 1 al mondo (15-15). Musetti sistema tutto con tre ottime prime palle e conquista così agevolmente il suo primo game. Alcaraz si prende a rete il primo 15 del terzo gioco, poi manda in rete un rovescio incrociato. Servizio e dritto spaventoso del due volte vincitore di Wimbledon, che si porta 40-15 grazie a un pallonetto lungo del tennista toscano. Game in cassaforte con il primo ace del match. Lo spagnolo aggredisce subito in risposta sulla prima seconda palla dell'italiano (0-15), ma sbaglia la risposta di rovescio subito dopo (15-15). Con un terrificante dritto incrociato il numero 1 atp si riporta avanti di un 15, ma Musetti rimedia prontamente mettendo in campo grande aggressività. Carlitos gioca una palla corta troppo lunga e poi spedisce a lato il lob, ma si porta 40-40 con un bel rovescio incrociato. Il Muso non si scompone e trova aiuto dal servizio: ace e prima vincente valgono il 2-2. Nel primo punto del quinto game, il carrarino affossa in rete un rovescio in back, poi non può nulla sulla splendida palla corta del rivale. Un facile smash vale il 40-0, il dritto in corridoio dell'azzurro regala a zero il turno di battuta ad Alcaraz. Musetti vola 40-0 (rovescio lungo, palla corta sbagliata e ottima seconda palla) e chiude agevolmente approfittando dell'ennesimo errore del 22enne murciano. Siamo 3-3, in perfetto equilibrio. Nel settimo game, due dritti vincenti valgono il 30-0, ma l'azzurro rimane in scia con un vincente e si porta 30-30 grazie a un dritto fuori misura. Nel punto successivo il toscano risponde bene ma poi perde il controllo del rovescio, un assist che Alcaraz sfrutta con la combinazione servizio e dritto (4-3). Si entra nei game più caldi e il Muso parte bene con una prima vincente, seguita dal secondo ace del match. Due errori di Carlos, prima di dritto e poi di rovescio, riportano la sfida in equilibrio (4-4). Grande prima al centro del murciano che poi perde lo scambio affossando in rete il rovescio (15-15). Alcaraz è implacabile quando mette la prima palla (30-15) e il carrarino lo aiuta con un rovescio lungo, prima del serve and volley che chiude il nono gioco (5-4). L'azzurro serve per allungare il set ed è suo il primo 15. Un servizio vincente vale il 30-0, poi il nastro porta in corridoio un suo dritto a uscire (30-15). Poco male, perché Musetti va 40-15 col terzo ace, poi va in difficoltà sulla risposta tra i piedi del rivale (40-30). Alcaraz vince il duello a rete e si riporta in parità, a due punti dal primo set. Con un dritto fulminante Alcaraz si guadagna la prima palla break che è il primo set point, ma il numero 1 al mondo manda in rete un passante non impossibile. Un robusta prima regala all'azzurro la palla del 5-5, ma questa volta lo spagnolo chiamato a rete non sbaglia il passante e si torna pari. Il punto più bello del match è chiuso dall'italiano con una bella volée dopo una serie di recuperi straordinari dell'avversario. Aggressivo Alcaraz sulla seconda e chiusura spettacolare con una volée corta: ennesima parità. Il Muso stecca con il dritto e regala un secondo set point, questa volta fatale: il toscano è bravo nella Veronica, ma poi manda in corridoio il dritto. Il primo parziale è di Carlitos per 6-4.