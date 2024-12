McKennie insoddisfatto: "Siamo imbattuti in Serie A, ma i pareggi sono tanti"

Poi qualche battuta sul gioco di Thiago Motta. "È molto più facile quando abbiamo di fronte squadre di alto livello, come in Champions League - ha spiegato McKennie -. Quando invece una squadra si chiude dietro ti rende tutto più difficile, gli spazi diventano strettissimi". "Lavoreremo, anche se con gli impegni della stagione è raro riuscire a trovare il tempo per lavorare al 100% sulle cose - ha proseguito -. Si tratta principalmente di riposare e giocare". "Il gol in Champions? Sicuramente è stata una sensazione incredibile, soprattutto tornare dopo un piccolo periodo di stop per infortunio e segnare in quel modo è stato sicuramente un momento da ricordare per me", ha continuato.