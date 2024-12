Juventus, assente Douglas Luiz in Coppa Italia. Vlahovic al centro dell'attacco

Il deludente 2-2 interno contro il Venezia, le critiche e il diverbio tra tifosi e Dusan Vlahovic è già il passato. La Juventus, in attesa di rinforzare la rosa a gennaio, torna subito in campo per difendere il titolo in Coppa Italia negli ottavi di finale in diretta su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it: allo Stadium arriva il Cagliari di Nicola e per Thiago Motta i grattacapi di formazione non mancano.