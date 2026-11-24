"Dal punto di vista fisico, al di là degli interventi al ginocchio, nell'ultimo anno mi sono sentito molto bene, soprattutto a livello muscolare. Anche nella parte finale della scorsa stagione ho giocato tante partite, con continuità e per tutti i 90 minuti". Così l'attaccante della Roma Paulo Dybala nel corso di una intervista al sito dell'Uefa. "L'allenatore e il suo staff mi hanno proposto un carico di lavoro limitato ma adeguato durante la preparazione, per permettermi di essere sempre disponibile. Inoltre, noi calciatori entriamo sempre più in condizione man mano che giochiamo, soprattutto con un calendario così fitto. Finora, in questa stagione, mi sono sentito in buona forma e sono molto contento", ha aggiunto.