Il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha dichiarato che il governo del premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe presentato un reclamo alla Uefa per striscioni a favore del popolo palestinese esposti dai tifosi della squadra di calcio di Istanbul. "Abbiamo sentito che il governo Netanyahu si è lamentato con il nostro club alla Uefa a causa degli striscioni che i nostri tifosi hanno aperto a sostegno del popolo palestinese", ha affermato Ozbek, mentre in varie occasioni i tifosi della squadra turca hanno esposto striscioni a favore della Palestina e critici verso Israele, tra cui uno con scritto in inglese "Stop the Genocide" il 22 ottobre durante una partita della Champions League giocata a Istanbul contro la squadra norvegese Bodo/Glimt. "Continueremo a non restare zitti di fronte alle sofferenze patite dal popolo palestinese. Auspichiamo che anche la Uefa affronti la questione con la medesima sensibilità e che non dia alcun credito a questo reclamo, dettato da motivazioni politiche", ha detto Ozbek, come riferiscono i media turchi. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo turco Cagatay Celik, la questione degli striscioni a favore della palestina sarebbe stata oggetto di discussione in una riunione della Uefa tenutasi oggi e i dirigenti avrebbero deciso che se i tifosi turchi esporranno strisicioni a favore della Palestina nella partita della Champions League contro l'Aston Villa, in programma questa sera a Istanbul, il Galatasaray potrebbe ricevere sanzioni disciplinari.