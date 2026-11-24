L'attesa è quella dei grandi appuntamenti, quando la tensione si mischia con l'adrenalina e la voglia di scendere in campo aumenta, cresce sempre di più, mentre sul calendario si cancellano i giorni di attesa: oggi è il primo giorno di raduno a Coverciano per le Azzurre, chiamate a preparare il doppio confronto con la Finlandia che può valere un posto in Brasile, per la fase finale della Coppa del Mondo femminile. Sarebbe la terza volta consecutiva. "Sono le due partite che aspettiamo da quattro mesi, dal giorno del sorteggio" sottolinea il commissario tecnico Andrea Soncin nella consueta conferenza stampa che apre il raduno. Il suo tono è pacato ma deciso, convinto; ben consapevole della posta in gioco: "Non so se siano le sfide più importanti da quando sono Ct, perché ne abbiamo vissute tante. Ma certamente hanno una grande rilevanza per tutto quello che c'è dietro di noi. Abbiamo una grande opportunità: accendere ancora di più le luci su un movimento in forte crescita e poter far vivere un'estate di passione calcistica, perché intorno alla maglia azzurra possono accendersi entusiasmo e tifo, a prescindere dal genere". Poi qualche appunto sulle convocazioni delle ventinove Azzurre: "C'è massima fiducia in tutte le ragazze che sono qua e questo mi dà la convinzione che scenderemo in campo con grande solidità. Le convocazioni sono sempre fatte in base a quello che ci dice il campo, in base alle prestazioni. La carica e l'adrenalina di partite del genere, da dentro o fuori, saranno alte per chiunque, a prescindere dall'esperienza. Ed è un bene per la Nazionale che ci siano nuovi volti, perché significa che la base si sta allargando. Moraca? Non faccio le convocazioni con la carta d'identità e quest'anno sta facendo bene. Per quanto riguarda Bonansea, con cui peraltro mi sono già confrontato, ho preferito portare ragazze con maggiore minutaggio sulle gambe e che stiano facendo bene in campionato: l'ultima partita che ha disputato da titolare è stata con noi, oltre un mese fa. Aggiungo un aspetto: le convocazioni, oltre a non essere semplici, non sono mai definitive".