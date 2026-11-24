“Ho sempre detto che la differenza la fa la squadra, sempre. Da quando sono all’Inter ho sempre avuto giocatori forti, con più o meno personalità, ma nel grande spogliatoio si amalgama tutto questo. Questo è uno spogliatoio bellissimo, fatto di grandissimi ragazzi, ma a volte in certe situazioni dovevamo gestirle meglio, in campo scendiamo noi. E’ una responsabilità che abbiamo, ci siamo parlati perché siamo adulti e giocatori di esperienza. Se avessimo la soluzione sul tavolo, sarebbe molto facile. Dobbiamo continuare a parlare per migliorare questa situazione, ma fa parte del calcio. Io non sono preoccupato”. Così Barella alla vigilia della sfida di Champions contro lo Stoccarda: “Siamo una squadra di grandissimi giocatori, quando guardo la panchina c’è sempre qualcuno di veramente forte o che merita di giocare. I cambi non sono un problema. Tutti i giocatori che entrano hanno sempre aggiunto qualcosa alla squadra, non è stato così in tutti gli anni da quando sono all’Inter. Devo fare i complimenti a chi è nello spogliatoio, si fanno trovare sempre pronti. A Bergamo se siamo andati in vantaggio il merito era di tutti, quando abbiamo subito la rimonta è stata colpa di tutti. Abbiamo abbassato un po’ l’attenzione, ma ci sta che può essere finita. Finisce davvero quando l’arbitro fischia, non possiamo permetterci di tornare a casa con un punto e non tre. In un campionato certi errori ci stanno, siamo ancora lì in classifica e vedo il bicchiere mezzo pieno”. Mancano gli stimoli? “Quando sei spalle al muro cerchi di darti una spinta, è più facile. Ma da quando sono all’Inter il pensiero è sempre stato di lottare su tutti i fronti. Ci sono anni in cui lo abbiamo fatto meglio, anni in cui non lo abbiamo fatto, ma non penso sia una questione di schiaffi subiti. Ci sono momenti di up o down, è la storia di una squadra. Sono poche le squadre che per 10 anni sono state sempre lì. Nel tempo ci può stare che l’Inter sia caduta e poi si sia rialzata”.

