Locatelli: "Dobbiamo tornare a vincere, il progetto è solido e la società penserà al mercato"

Manuel Locatelli è diventato la guida di una Juventus che cerca di tornare a vincere, se non proprio a dominare, come non le accade da ormai troppo tempo. E non solo perché il centrocampista lecchese ne è il capitano. A Torino lo sanno bene, tanto che il rinnovo fino al 2030 è arrivato senza patemi, anche grazie al benestare di Luciano Spalletti. Oggi il "Loca" è uno dei pilastri su cui costruire la Juve del prossimo futuro. "Difficile descrivere l’emozione del rinnovo da capitano della Juventus: bisognerebbe chiedere a un bambino domani allo stadio, a un piccolo tifoso bianconero. Quelle sono le mie sensazioni, sono momenti di grande felicità, per me è l’ennesimo sogno che si realizza. Provo un grande senso di responsabilità e spero di ripagarla in campo", le sue parole alla vigilia del match con il Bologna.