Fabregas: "Il Como pensi solo a sé stesso e a vincere"

Il Como ha un calendario fitto e, dopo aver battuto il Napoli ai rigori in Coppa Italia ha dovuto voltare pagina in fretta per preparare la sfida contro la Fiorentina e mercoledì ci sarà il recupero con il Milan. "Capisco sia difficile gestire tutto, giudicare quando non si è chi organizza i calendari è complicato. Ma per le squadre non c'è una programmazione chiara, è molto disturbante e cambia tante cose. Io sono preparato per domani, questo non è un lavoro nostro, ma ovviamente mi piacerebbe sapere già tutto prima. Senza diversità. Oggi nel calcio 24 ore sono tante per un recupero fisico di un giocatore".