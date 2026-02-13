Juve, Elkann in visita alla Continassa alla vigilia del match con l'Inter

John Elkann si è presentato alla Continassa per mostrare vicinanza alla Juventus in vista dei prossimi appuntamenti. Il numero uno di Exor ha assistito all'allenamento della squadra di Luciano Spalletti alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter e a pochi giorni dalla gara d'andata dei play-off di Champions League contro il Galatasaray. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dal club bianconero, Elkann si è intrattenuto non solo con Spalletti, ma anche con l'amministratore delegato bianconero Damien Comolli, il direttore tecnico Francois Modesto e il dirigente Giorgio Chiellini.