Juve, Elkann in visita alla Continassa alla vigilia del match con l'Inter

13 Feb 2026 - 14:34

John Elkann si è presentato alla Continassa per mostrare vicinanza alla Juventus in vista dei prossimi appuntamenti. Il numero uno di Exor ha assistito all'allenamento della squadra di Luciano Spalletti alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter e a pochi giorni dalla gara d'andata dei play-off di Champions League contro il Galatasaray. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dal club bianconero, Elkann si è intrattenuto non solo con Spalletti, ma anche con l'amministratore delegato bianconero Damien Comolli, il direttore tecnico Francois Modesto e il dirigente Giorgio Chiellini.

Kean, riscatto viola

Il Como si gode Butez

Anticipo di semifinale

Hiljemark e il Milan

Nuovo attacco giallorosso

Una stagione non "Big"

Zielinski il ripescato

Yildiz, esame Inter

Marcus contro Kephren

Juventus, news live

Lautaro in cerca di gol

Appiano Gentile Live

Allegri mai banale

Allegri come...Ancelotti

