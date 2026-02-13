VERSO INTER-JUVE

Khephren per la conferma, Marcus per la rivincita: i numeri del Derby d'Italia dei Thuram

Verso il big match di sabato, papà Lilian spettatore neutrale (o quasi). Lo scherzo finito male dell'andata e quel precedente francese caricano l'interista

di Paolo Borella
13 Feb 2026 - 11:50
videovideo

Khephren per confermare lo score positivo, Marcus per rifarsi. E papà Lilian? Spettatore attento, ma neutrale. O forse no. Il Derby d'Italia si scalda anche in casa Thuram, soprattutto alla luce dei precedenti dell'ultimo anno e mezzo. 

Da quanto il centrocampista della Juve e l'attaccante dell'Inter sono entrambi in Italia, il bilancio pende solo verso il fratello minore, imbattuto nel confronto in Serie A: dopo lo spettacolare 4-4 dell'ottobre 2024, con super rimonta bianconera guidata dalla doppietta di Yildiz a San Siro, ecco le due sconfitte dell'Allianz Stadium per i nerazzurri. 

Un 1-0 firmato Conceicao a febbraio 2025, quando Thiago Motta era ancora l'allenatore della Vecchia Signora, ma soprattutto il 4-3 per la Juve del settembre scorso, con entrambi a segno per la squadra allora guidata da Igor Tudor.

Proprio in quella gara, la "rivalità" tra fratelli entrò nel vivo. Marcus incornò il 3-2 su calcio d'angolo a un quarto d'ora dalla fine, sfoggiando il sorriso dei giorni migliori e poi indicandosi proprio la testa, mentre lo sguardo andava all'assist-man Dimarco.

Khephren rispose nel giro di 7 minuti, con la stessa modalità e un'esultanza rabbiosa: maglia ben in vista, "pinzata" dalle sue dita per mostrare il cognome (ma forse anche il nome) del centrocampista diventato bomber per un giorno.

Nel momento più importante, perché il gol del pareggio aprì le porte al colpaccio firmato dall'uomo meno atteso, Adzic. La sconfitta della squadra di Chivu si tradusse presto in polemiche social contro Marcus, accusato di aver scherzato un po' troppo con il fratello durante la sfida e anche dopo la sconfitta. 

L'attaccante classe '97 è tornato sul tema in un'intervista a Cbs di settimana scorsa: "Khephren è molto competitivo e mi piace. In campo provavo a scherzare, lui no. Volevo dimostrare di essere il fratello maggiore, ma non è andata benissimo: ha segnato e di solito non segna mai...".

Frecciatina, sempre accompagnata dal grande affetto tra i due, restituita con gli interessi dal centrocampista 24enne, sottolineando la vicinanza di papà Lilian: "Papà è neutrale. O forse tiferà un po' più per me perché sono il piccolo", le parole a Sky. Un indizio che lega l'ex difensore anche al suo passato juventino sul campo, anche se per i festeggiamenti dello scudetto del 2024 non si fece problemi a indossare la maglia nerazzurra

Tra colpi di testa, gol inaspettati e interviste in cui lo scherzo si trasforma in sfida, Marcus punta sull'ottimo momento dell'Inter per ritrovare quella vittoria contro la Juventus che alla sua squadra manca da due anni, dal febbraio 2024, con l'autogol di Gatti a indirizzare Inzaghi verso la seconda stella dopo aver superato Allegri. 

Altri tempi, come quelli dell'unica sconfitta di Khephren in sfide ufficiali contro il fratello. Risale addirittura al gennaio 2019, sette anni fa: successo in coppa di lega francese ai rigori per il Guingamp di Marcus (in gol per il 2-2 dei 90' e poi respinto nella serie dal dischetto) contro il Monaco del fratellino, che da allora è sempre uscito trionfante.

Leggi anche

Boga, la paura di Nizza e poi la nuova vita: "Avevo perso chili, la Juve mi ha salvato"

marcus thuram
khephren thuram
inter-juventus
juventus
inter

Ultimi video

01:10
MCH ARGENTINOS JRS-RIVER PLATE 1-0 MCH

Il River perde ancora, è vera crisi: l'Argentinos Juniors vince di misura

01:36
Kean, riscatto viola

Kean, riscatto viola

01:22
Il Como si gode Butez

Il Como si gode Butez

01:17
Anticipo di semifinale

Anticipo di semifinale

00:41
Hiljemark e il Milan

Hiljemark e il Milan

01:33
Nuovo attacco giallorosso

Nuovo attacco giallorosso

01:38
Una stagione non "Big"

Una stagione non "Big"

01:39
Zielinski il ripescato

Zielinski il ripescato

01:48
Yildiz, esame Inter

Yildiz, esame Inter

02:17
Marcus contro Kephren

Marcus contro Kephren

01:17
Juventus, news live

Juventus, news live

01:58
Lautaro in cerca di gol

Lautaro in cerca di gol

01:21
Appiano Gentile Live

Appiano Gentile Live

02:03
Allegri mai banale

Allegri mai banale

01:35
Allegri come...Ancelotti

Allegri come...Ancelotti

01:10
MCH ARGENTINOS JRS-RIVER PLATE 1-0 MCH

Il River perde ancora, è vera crisi: l'Argentinos Juniors vince di misura

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

La prodezza di Butez ai rigori vanifica la serata magica di Vergara, Lukaku è molto in ritardo

Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:45
Infortunio per Khephren Thuram: a rischio per Inter-Juventus
14:35
Juve, Bremer: "Lo scudetto ormai è andato, vogliamo battere l'Inter"
14:34
Juve, Elkann in visita alla Continassa alla vigilia del match con l'Inter
14:33
Lazio, martedì sarà presentato il progetto per il nuovo stadio Flaminio
13:25
Roma, Soulé: "Giocare con Dybala è incredibile"