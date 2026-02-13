Juve, Bremer: "Lo scudetto ormai è andato, vogliamo battere l'Inter"

13 Feb 2026 - 14:35

"Siamo consapevoli di essere lontani dallo scudetto, ormai è andato, ma faremo del nostro meglio in tutte le partite: a San Siro è sempre difficile, vogliamo battere l'Inter anche se giochiamo in casa loro": così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, tra la distanza che separa la squadra dalla vetta della classifica e l'ormai imminente derby d'Italia contro i nerazzurri. "Con Spalletti stiamo facendo un bel percorso e un grande lavoro, ma manca ancora tanto e dobbiamo rimanere con i piedi per terra - dice ai microfoni di Dazn - e lui è un allenatore esperto: è un po' un filosofo, parla delle cose non solo rispetto al gioco ma cura anche molto gli aspetti a livello mentale".

Ultimi video

01:10
MCH ARGENTINOS JRS-RIVER PLATE 1-0 MCH

Il River perde ancora, è vera crisi: l'Argentinos Juniors vince di misura

01:36
Kean, riscatto viola

Kean, riscatto viola

01:22
Il Como si gode Butez

Il Como si gode Butez

01:17
Anticipo di semifinale

Anticipo di semifinale

00:41
Hiljemark e il Milan

Hiljemark e il Milan

01:33
Nuovo attacco giallorosso

Nuovo attacco giallorosso

01:38
Una stagione non "Big"

Una stagione non "Big"

01:39
Zielinski il ripescato

Zielinski il ripescato

01:48
Yildiz, esame Inter

Yildiz, esame Inter

02:17
Marcus contro Kephren

Marcus contro Kephren

01:17
Juventus, news live

Juventus, news live

01:58
Lautaro in cerca di gol

Lautaro in cerca di gol

01:21
Appiano Gentile Live

Appiano Gentile Live

02:03
Allegri mai banale

Allegri mai banale

01:35
Allegri come...Ancelotti

Allegri come...Ancelotti

01:10
MCH ARGENTINOS JRS-RIVER PLATE 1-0 MCH

Il River perde ancora, è vera crisi: l'Argentinos Juniors vince di misura

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

La prodezza di Butez ai rigori vanifica la serata magica di Vergara, Lukaku è molto in ritardo

Un McKennie mai visto

Juve, un McKennie mai visto

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:50
Kings League Lottomatica.sport Italy, si riparte il 2 marzo
14:45
Infortunio per Khephren Thuram: a rischio per Inter-Juventus
14:35
Juve, Bremer: "Lo scudetto ormai è andato, vogliamo battere l'Inter"
14:34
Juve, Elkann in visita alla Continassa alla vigilia del match con l'Inter
14:33
Lazio, martedì sarà presentato il progetto per il nuovo stadio Flaminio