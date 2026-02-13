Juve, Bremer: "Lo scudetto ormai è andato, vogliamo battere l'Inter"

"Siamo consapevoli di essere lontani dallo scudetto, ormai è andato, ma faremo del nostro meglio in tutte le partite: a San Siro è sempre difficile, vogliamo battere l'Inter anche se giochiamo in casa loro": così il difensore della Juventus, Gleison Bremer, tra la distanza che separa la squadra dalla vetta della classifica e l'ormai imminente derby d'Italia contro i nerazzurri. "Con Spalletti stiamo facendo un bel percorso e un grande lavoro, ma manca ancora tanto e dobbiamo rimanere con i piedi per terra - dice ai microfoni di Dazn - e lui è un allenatore esperto: è un po' un filosofo, parla delle cose non solo rispetto al gioco ma cura anche molto gli aspetti a livello mentale".