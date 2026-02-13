Kings League Lottomatica.sport Italy, si riparte il 2 marzo

Kings League Lottomatica.sport Italy ufficializza la data di inizio dello Split 2 della competizione. Le partite cominceranno il 2 marzo 2026 e si svolgeranno regolarmente ogni lunedì. L'annuncio arriva a seguito della chiusura del mercato internazionale Kings League, che ha coinvolto Italia, Spagna, Germania, Messico e Brasile, in cui si sono delineate le rose delle squadre pronte a tornare sull'iconico campo nero della Kings League. Tra le 12 squadre italiane figurano i Boomers di Fedez, i D-POWER di Diletta Leotta e Bobo Vieri, gli Stallions di Blur, top streamer italiano su Twitch e i BIGBRO di Moonryde, pro-player di Call of Duty, in cui giocheranno ancora Spizzi (ndr Alessandro Florenzi) e Davide Moscardelli. Importanti novità riguardano la squadra di Luca Toni e ZW Jackson, che cambia nome ed è ora denominata Zeta Como grazie alla partnership con il Como 1907 e con Melissa Satta in qualità di vicepresidentessa.