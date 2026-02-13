Kings League Lottomatica.sport Italy, si riparte il 2 marzo

13 Feb 2026 - 15:50
© Ufficio Stampa

Kings League Lottomatica.sport Italy ufficializza la data di inizio dello Split 2 della competizione. Le partite cominceranno il 2 marzo 2026 e si svolgeranno regolarmente ogni lunedì. L'annuncio arriva a seguito della chiusura del mercato internazionale Kings League, che ha coinvolto Italia, Spagna, Germania, Messico e Brasile, in cui si sono delineate le rose delle squadre pronte a tornare sull'iconico campo nero della Kings League. Tra le 12 squadre italiane figurano i Boomers di Fedez, i D-POWER di Diletta Leotta e Bobo Vieri, gli Stallions di Blur, top streamer italiano su Twitch e i BIGBRO di Moonryde, pro-player di Call of Duty, in cui giocheranno ancora Spizzi (ndr Alessandro Florenzi) e Davide Moscardelli. Importanti novità riguardano la squadra di Luca Toni e ZW Jackson, che cambia nome ed è ora denominata Zeta Como grazie alla partnership con il Como 1907 e con Melissa Satta in qualità di vicepresidentessa.

Proseguono le sinergie con i club di Serie A per Zebras, in collaborazione con Juventus, e Circus, in partnership con Hellas Verona. Claudio Marchisio, Head of Competition di Kings League Lottomatica.sport Italy, ha confermato la prima data di matchday della nuova stagione durante la live dell'ultima giornata di mercato. Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sul sito di Kings League: https://kingsleague.pro/it/italia

