Spalletti: "Non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna"

La Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona, che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare e Luciano Spalletti "Vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno, qualità. Vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene che poi non ha avuto l’esito che ci aspettavamo. L’errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna. Giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino. So che hanno una società che investe, quindi son tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto, ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così", ha detto il tecnico bianconero.