Lapo Elkann, delusione Juve: "Stiamo poco allegri..."

Il rampollo della famiglia Agnelli contro il tecnico dopo il pari contro il Bologna

Max Allegri è finito nel mirino di Lapo Elkann dopo il pareggio contro il Bologna. Il rampollo della famiglia Agnelli e grande tifoso della Juventus su twitter ha espresso il proprio disappunto per la mancata vittoria: "Stiamo poco allegri!!! Allegri...". Un gioco di parole che esprime a pieno l'umore di molti supporter bianconeri: l'Allegri bis non sta convincendo, tanto che ha fatto pure peggio del predecessore Pirlo. Getty Images

"Un capitano è per sempre. Mi dispiace non essere riuscito a stare vicino ad un Amico come Alessandro", l'omaggio a Del Piero, tornato allo Stadium dopo 10 anni di assenza, ossia dal suo addio.