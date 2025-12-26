La Juve si prepara per Pisa: Bremer e Zhegrova in gruppo, McKennie ok, out Conceiçao

I bianconeri si preparano per l'anticipo del sabato sera. Probabile impiego di Miretti insieme a Yildiz sulla trequartidi Andrea Cocchi
La Juve si è ritrovata alla Continassa per preparare la trasferta di Pisa, l'ultima partita di un 2025 con qualche luce e troppe ombre. E' stato l'anno dei due esoneri (Motta e Tudor) e dei troppi rimpianti tra campionato, che comunque ha portato a un piazzamento nell'Europa che conta, e Champions, con l'uscita nella prima partita a eliminazione diretta contro il Psv Eindhoven. Ora è tutto nelle mani di Spalletti che ha riportato la squadra in posizioni più consone al suo status.
Nell'allenamento di Santo Stefano, sia Bremer che Zhegrova hanno lavorato in gruppo, così come McKennie, che quindi dovrebbe essere disponibile per Pisa, per dove la squadra partirà la mattina stessa della partita. Hanno lavorato ancora a parte Conceicao e Cabal, da considerarsi out come Vlahovic Rugani e Gatti.
E' possibile quindi ipotizzare una formazione con Di Gregorio in porta, una difesa formata da Kalulu, Bremer e Koopmeiners, un centrocampo con Cambiaso e Kostic (o McKennie) sulle fasce e Locatelli e Thuram centrali, Miretti e Yildiz sulla trequarti alle spalle di Openda.
Oltre alla possibilità che McKennie giochi al posto di Kostic, con Cambiaso riportato a sinistra, c'è anche l’eventualità che Zhegrova, nonostante non sia al meglio, possa essere schierato al posto di Miretti, come naturale sostituto di Conceiçao, e che il ballottaggio tra Openda e David venga vinto dal canadese.