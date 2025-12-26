La Juve si prepara per Pisa: Bremer e Zhegrova in gruppo, McKennie ok, out Conceiçao

La Juve si è ritrovata alla Continassa per preparare la trasferta di Pisa, l'ultima partita di un 2025 con qualche luce e troppe ombre. E' stato l'anno dei due esoneri (Motta e Tudor) e dei troppi rimpianti tra campionato, che comunque ha portato a un piazzamento nell'Europa che conta, e Champions, con l'uscita nella prima partita a eliminazione diretta contro il Psv Eindhoven. Ora è tutto nelle mani di Spalletti che ha riportato la squadra in posizioni più consone al suo status.