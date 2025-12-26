Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, Runjaic alla vigilia della partita con la Lazio: "Riscattare Firenze"

26 Dic 2025 - 13:05

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato alla vigilia della partita con la Lazio: "A Firenze è stata una brutta prestazione, l'avevamo approcciata bene fino al cartellino rosso. Si può perdere giocando in 10 ma poi bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta. Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Comunque non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Il lato bello del calcio è che dopo pochi giorni puoi provare a rifarti da una sconfitta, abbiamo analizzato l'avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare. Il Napoli dopo aver perso contro di noi ha reagito vincendo la Supercoppa, questa è la differenza tra una squadra come la nostra e una grande squadra, che mantiene alto il livello delle prestazioni e reagisce così alle sconfitte. Non parlerò molto della formazione, a Firenze ho fatto subentrare dei ragazzi e mi aspetto un contributo, Kamara è un ragazzo d'esperienza, importante per noi, questo è fuori di dubbio, non so dirvi se sarà titolare".

14:00
David Luiz: "Sarri il più speciale. Con Conte litigavo sempre"
13:55
La Roma perde Pellegrini: lesione di secondo grado, starà fuori circa un mese
13:05
Udinese, Runjaic alla vigilia della partita con la Lazio: "Riscattare Firenze"
12:07
India: il City Football Group lascia il Mumbai City
11:06
Brasile, svolta storica sui conti: arriva il Fair Play Finanziario