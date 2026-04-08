La Juve a Bergamo senza Mckennie: Spalletti ha due opzioni. E David vuole lanciare un messaggio
I bianconeri senza l'americano con l'Atalanta in una gara da vincere a tutti i costi
La Champions dista adesso un solo punto, ma il cammino della Juventus verso l'Europa che conta è ancora ricco di ostacoli. Il primo porta il nome dell'Atalanta di Palladino, decisamente in forma e protagonista di una super-rimonta dopo l'inizio difficile con Juric. In Coppa Italia, alla New Balance Arena, è andata male per i bianconeri: netto 3-0 ed eliminazione. Spalletti questa volta spera in un finale diverso e dovrà cambiare strategia. Specialmente perché una colonna della Vecchia Signora sarà assente. Parliamo di Weston Mckennie, fermato dal Giudice Sportivo dopo il giallo contro il Genoa.
Senza l'americano Spalletti potrebbe puntare su Koopmeiners, irrobustendo così il centrocampo (si passerebbe al 4-3-3) o lanciando Boga in una Juventus decisamente offensiva. In questo caso Yildiz virerebbe sulla trequarti con David prima punta. Probabile che il tecnico toscano opti per la seconda opzione dando quindi fiducia all'ex Lille, rilanciato giusto in tempo con il Genoa. D'altronde con Vlahovic di nuovo ai box, toccherà anche al canadese fare i gol per la Champions. E soprattutto lanciare un segnale in vista della prossima stagione. La Juventus è già alla ricerca di un nuovo attaccante e il 26enne ha sette partite di tempo per dimostrarsi ancora centrale nel progetto.