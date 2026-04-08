La Juve a Bergamo senza Mckennie: Spalletti ha due opzioni. E David vuole lanciare un messaggio

La Champions dista adesso un solo punto, ma il cammino della Juventus verso l'Europa che conta è ancora ricco di ostacoli. Il primo porta il nome dell'Atalanta di Palladino, decisamente in forma e protagonista di una super-rimonta dopo l'inizio difficile con Juric. In Coppa Italia, alla New Balance Arena, è andata male per i bianconeri: netto 3-0 ed eliminazione. Spalletti questa volta spera in un finale diverso e dovrà cambiare strategia. Specialmente perché una colonna della Vecchia Signora sarà assente. Parliamo di Weston Mckennie, fermato dal Giudice Sportivo dopo il giallo contro il Genoa.