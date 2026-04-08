Serie B: c'è Sozza per il big match Frosinone-Palermo

08 Apr 2026 - 13:13

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 34/a giornata di Serie B, in programma l'11 aprile alle 15.00:Frosinone-Palermo (10/04, ore 20.30) Sozza; Juve Stabia-Cesena Ferrieri Caputi; Pescara-Sampdoria Piccinini; Sudtirol-Modena Zanotti; Entella-Venezia Galipò; Avellino-Catanzaro (ore 17.15) Tremolada; Monza-Bari (ore 19.30) La Penna; Padova-Empoli (12/04, ore 15) Perenzoni; Spezia-Mantova (12/04, ore 17.15) Sacchi; Reggiana - Carrarese (12/04, ore 19.30) Massimi.

Ultimi video

02:17
Addio a Mircea Lucescu

Addio a Mircea Lucescu

02:09
Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"

Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"

01:05
Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari

Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari

01:36
Callegari: "Real Madrid, il paradosso è Mbappé"

Callegari: "Real Madrid, il paradosso è Mbappé"

02:11
Miceli: "Ecco i nomi per il nuovo attacco del Milan"

Miceli: "Ecco i nomi per il nuovo attacco del Milan"

00:53
Callegari: "Ecco i due uomini chiave di Inter e Napoli per la volata scudetto"

Callegari: "Ecco i due uomini chiave di Inter e Napoli per la volata scudetto"

01:42
Di Gregorio ruggisce

Di Gregorio torna a ruggire

01:44
Vlahovic, che incubo!

Vlahovic, che incubo!

01:53
Milan, crisi in attacco

Il Milan e il gol: un rapporto difficile

01:29
Politano castiga il Milan

Politano, il castiga Milan

01:39
Barella, ritorno al gol

Barella, ritorno al gol

01:47
Chivu, l'ultimo ostacolo

Chivu, l'ultimo ostacolo si chiama Como

02:17
Inter e Napoli, le "stelline" scudetto

Inter e Napoli, le "stelline" scudetto

02:14
Inter e Napoli, che sfida

Inter e Napoli, che sfida!

01:58
La rubrica parate

La rubrica parate

02:17
Addio a Mircea Lucescu

Addio a Mircea Lucescu

I più visti di Calcio

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Inzaghi: "Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più"

Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:53
Atalanta, Scamacca in gruppo: verso il recupero per la Juventus
13:20
Velasco: "Io presidente Figc? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"
13:13
Serie B: c'è Sozza per il big match Frosinone-Palermo
12:54
Fiorentina: Mandragora e Dodò ok, allarme Kean per la Conference
12:36
Tottenham, definito staff del neo allenatore De Zerbi