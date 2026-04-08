Serie B: c'è Sozza per il big match Frosinone-Palermo
L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 34/a giornata di Serie B, in programma l'11 aprile alle 15.00:Frosinone-Palermo (10/04, ore 20.30) Sozza; Juve Stabia-Cesena Ferrieri Caputi; Pescara-Sampdoria Piccinini; Sudtirol-Modena Zanotti; Entella-Venezia Galipò; Avellino-Catanzaro (ore 17.15) Tremolada; Monza-Bari (ore 19.30) La Penna; Padova-Empoli (12/04, ore 15) Perenzoni; Spezia-Mantova (12/04, ore 17.15) Sacchi; Reggiana - Carrarese (12/04, ore 19.30) Massimi.