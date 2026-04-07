Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez
Il serbo finisce di nuovo ai box nelle settimane calde in cui si discute del prolungamento del contratto
Il nuovo problema fisico di Dusan Vlahovic è stata una delle poche notizie negative in casa Juventus nella vittoria casalinga contro il Genoa. Spalletti ha manifestato tutta la sua preoccupazione davanti alle telecamere "si è fatto male ancora" e con il rinnovo del contratto in ballo ogni dettaglio può fare la differenza. Compreso un nuovo infortunio che ritarderà il ritorno in campo del serbo di almeno due-tre settimane. Almeno perché l'entità dello stop si conoscerà meglio dopo gli esami che l'ex Fiorentina si svolgerà in settimana.
Ed è lecito chiedersi se un altro infortunio, magari non di poca entità, possa complicare il prolungamento. In questo senso le parole di Ottolini, ds della Vecchia Signora, sono state chiare: "Con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro dall'infortunio ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui procedono e al momento non ci sono novità". Dopo l'infortunio appunto, perché la stessa Juventus vuole avere garanzie fisiche su un attaccante che è praticamente fermo dal 7 dicembre (ha giocato 11 minuti solo lo scorso 21 marzo). D'altronde in ballo ci sono diversi milioni ed è vietato correre rischi.
Intanto la Juventus sta continuando a sondare il mercato in vista dell'estate. Nel mirino diversi svincolati (Senesi, Bernardo Silva, Goretzka) ma anche ex come Kolo Muani. L'intenzione è quella di mettere mano al reparto offensivo e la conferma arrivata dal recente sondaggio effettuato per Darwin Nunez, adesso all'Al-Hilal con Inzaghi. Le qualità 26enne dell'uruguagio non sono in dubbio, ma lo stipendio da oltre 20 milioni di euro rappresenta un ostacolo non da poco.