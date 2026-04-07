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Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez

Il serbo finisce di nuovo ai box nelle settimane calde in cui si discute del prolungamento del contratto

07 Apr 2026 - 09:43
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Il nuovo problema fisico di Dusan Vlahovic è stata una delle poche notizie negative in casa Juventus nella vittoria casalinga contro il Genoa. Spalletti ha manifestato tutta la sua preoccupazione davanti alle telecamere "si è fatto male ancora" e con il rinnovo del contratto in ballo ogni dettaglio può fare la differenza. Compreso un nuovo infortunio che ritarderà il ritorno in campo del serbo di almeno due-tre settimane. Almeno perché l'entità dello stop si conoscerà meglio dopo gli esami che l'ex Fiorentina si svolgerà in settimana.

Ed è lecito chiedersi se un altro infortunio, magari non di poca entità, possa complicare il prolungamento. In questo senso le parole di Ottolini, ds della Vecchia Signora, sono state chiare: "Con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro dall'infortunio ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui procedono e al momento non ci sono novità". Dopo l'infortunio appunto, perché la stessa Juventus vuole avere garanzie fisiche su un attaccante che è praticamente fermo dal 7 dicembre (ha giocato 11 minuti solo lo scorso 21 marzo). D'altronde in ballo ci sono diversi milioni ed è vietato correre rischi.

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Intanto la Juventus sta continuando a sondare il mercato in vista dell'estate. Nel mirino diversi svincolati (Senesi, Bernardo Silva, Goretzka) ma anche ex come Kolo Muani. L'intenzione è quella di mettere mano al reparto offensivo e la conferma arrivata dal recente sondaggio effettuato per Darwin Nunez, adesso all'Al-Hilal con Inzaghi. Le qualità 26enne dell'uruguagio non sono in dubbio, ma lo stipendio da oltre 20 milioni di euro rappresenta un ostacolo non da poco.

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