Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez

Ed è lecito chiedersi se un altro infortunio, magari non di poca entità, possa complicare il prolungamento. In questo senso le parole di Ottolini, ds della Vecchia Signora, sono state chiare: "Con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro dall'infortunio ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui procedono e al momento non ci sono novità". Dopo l'infortunio appunto, perché la stessa Juventus vuole avere garanzie fisiche su un attaccante che è praticamente fermo dal 7 dicembre (ha giocato 11 minuti solo lo scorso 21 marzo). D'altronde in ballo ci sono diversi milioni ed è vietato correre rischi.