Tottenham, definito staff del neo allenatore De Zerbi

Il Tottenham ha ufficializzato lo staff tecnico del suo nuovo allenatore Roberto De Zerbi. "Marcattilio Marcattilii e Marcello Quinto si uniscono rispettivamente come first team fitness coach e senior professional development phase coach. Marcattilii porta un bagaglio di esperienza. Ha iniziato a lavorare con De Zerbi nel 2015 nel Foggia e da allora fa parte del suo staff. Quinto ha lavorato a stretto contatto con De Zerbi negli ultimi tre anni durante il suo periodo sia al Brighton che al Marsiglia. Marcattilio e Quinto si uniscono ai collaboratori Bruno Saltor, Andreas Georgson e Cameron Campbell e al preparatore dei portieri Fabian Otte. Inoltre continueranno ad avere il supporto di Stuart Lewis e Dean Brill", si legge nel comunicato.