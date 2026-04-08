Fiorentina: Mandragora e Dodò ok, allarme Kean per la Conference

Non arrivano buone notizie dalla rifinitura della Fiorentina alla vigilia della sfida di domani contro il Crystal Palace in Europa League. Kean non sembra aver smaltito del tutto il problema alla caviglia, non si è allenato con il resto della squadra e resta fortemente in dubbio per le prossime gare della Viola. Notizie più confortevoli, invece, su Dodò e Mandragora: entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione già nella sfida di domani.