Contatto Bremer-Colombo, l'Aia: "Incrocio fortuito e accidentale, giusto convalidare il gol"

Sui singoli episodi, giusto confermare il gol della Juventus contro il Genoa nonostante il contatto Bremer-Colombo in cui l'attaccante rossoblù perde una scarpa: "Nel ricadere gli toglie la scarpa, ma è un contatto assolutamente fortuito", dice durante la gara il Var Paterna all'arbitro Massa. Tonolini conferma questa interpretazione: "Contatto accidentale e fortuito, non ci sono gli estremi per individuare una scorrettezza". E se Colombo avesse intercettato il pallone con la scarpa che aveva in mano? "Sarebbe stato considerato come un fallo di mano", ha sottolineato Tonolini.