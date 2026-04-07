OPEN VAR

Contatto Bremer-Colombo, l'Aia: "Incrocio fortuito e accidentale, giusto convalidare il gol"

Il componente della Can Mauro Tonolini e l'episodio di Juve-Genoa: "Non ci sono gli estremi per il fallo". Perché decisioni diverse sui rigori di Cagliari e Parma

07 Apr 2026 - 15:26
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Gli episodi arbitrali della settimana di Serie A discussi a Open Var su Dazn. Dal centro Var di Lissone, è intervenuto il componente della Can Mauro Tonolini che ha tracciato il bilancio sull'operato degli arbitri nella 31esima giornata: "Siamo molto soddisfatti di questo weekend, tanta qualità su tutti i campi". 

Sui singoli episodi, giusto confermare il gol della Juventus contro il Genoa nonostante il contatto Bremer-Colombo in cui l'attaccante rossoblù perde una scarpa: "Nel ricadere gli toglie la scarpa, ma è un contatto assolutamente fortuito", dice durante la gara il Var Paterna all'arbitro Massa. Tonolini conferma questa interpretazione: "Contatto accidentale e fortuito, non ci sono gli estremi per individuare una scorrettezza". E se Colombo avesse intercettato il pallone con la scarpa che aveva in mano? "Sarebbe stato considerato come un fallo di mano", ha sottolineato Tonolini.

Passando a Lazio-Parma, corretto non assegnare il rigore agli ospiti per il tocco di mano di Nuno Tavares, disturbato da Pellegrino che però era partito in fuorigioco: "Valutata la posizione di fuorigioco di Pellegrino. L'analisi viene svolta in maniera corretta: prima c'è il fuorigioco che poi diventa 'oggettivo' con il contatto di Pellegrino con Tavares e quindi mette in secondo piano il tocco di mano stesso", spiega Tonolini. 

Altro tocco di mano, che in questo caso porta a un calcio di rigore, in Sassuolo-Cagliari. Idzes tocca il pallone con il braccio togliendolo dalla disponibilità di Sebastiano Esposito, Chiffi quindi fischia e assegna il penalty, ammonendo il difensore: "Si è valutato il punto di contatto e la dinamica. Giusto richiamare all'on field review l'arbitro Chiffi, che non aveva potuto vederlo in presa diretta perché coperto dal corpo di Esposito. Giusto il rigore e l'ammonizione per Idzes".

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