Serie A: la Juve stende il Genoa 2-0, ora la zona Champions è a -1

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Bremer e McKennie a segno, Di Gregorio para un rigore: Spalletti stacca Gasp e mette Fabregas nel mirino
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La Juventus approfitta dei passi falsi delle avversarie nella corsa Champions League: nella trentunesima giornata di Serie A i bianconeri piegano 2-0 il Genoa in casa. Bastano quattro minuti agli uomini di Spalletti per stappare la partita: sugli sviluppi di corner Bremer riesce a trovare la deviazione vincente che vale l’1-0. I liguri faticano a gestire le uscite dei loro avversari, e al 17’ ecco che arriva il 2-0: Cambiaso trova la corsa di Conceicao, tocco a rimorchio per McKennie che non perdona e firma il raddoppio. Lo statunitense sfiora il tris a fine primo tempo, mentre Perin è costretto a uscire all’intervallo. In avvio di ripresa è ancora McKennie ad andare vicino al terzo gol, così come David che colpisce il palo. De Rossi inserisce Baldanzi al posto di Messias, e i rossoblù si riaccendono. Al 74’ viene fischiato un calcio di rigore a favore degli ospiti, ma dal dischetto Martin viene ipnotizzato da Di Gregorio, che dalla panchina diventa protagonista e rende il finale di gara più tranquillo per i bianconeri. La Juventus vince 2-0 e sale a 57 punti, a -1 dal Como quarto e a +3 sulla Roma. Bloccato a quota 33 il Genoa.
IL TABELLINO
Juventus-Genoa 2-0
Juventus (4-1-4-1): Perin (dal 1’ st Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (dal 38’ st Holm); Locatelli; Conceicao (dal 38’ st Miretti), McKennie, Thuram, Yildiz (dal 45’ st Boga); David (dal 22’ st Milik). All. Spalletti. A disp. Pinsoglio, Cabal, Koopmeiners, Gatti, Kostic, Vlahovic, Openda, Zhegrova.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (dal 7’ st Baldanzi), Frendrup (dal 38’ st Ekhator), Malinovskyi (dal 21’ st Masini), Martin; Vitinha, Colombo (dal 21’ st Ekuban). All. De Rossi. A disp. Leali, Sommariva, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Ouedraogo, Grossi.
Arbitro: Massa.
Marcatori: 4’ Bremer (J), 17’ McKennie (J).
Ammoniti: Locatelli (J), McKennie (J), Bremer (J), Thuram (J); Frendrup (G).
Note: rig. sbagliato da Martin (G) al 75’.
LE STATISTICHE OPTA DI JUVENTUS-GENOA
Grazie al successo contro il Genoa, Luciano Spalletti è diventato il quarto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie in Serie A, dopo Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (320) e Nereo Rocco (302).
La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro gare di Serie A (1N), tanti successi quanti aveva ottenuto nelle otto precedenti (2N, 3P).
Il Genoa ha perso senza segnare due gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2025.
Weston McKennie ha segnato cinque gol in questa Serie A, non hai mai fatto meglio in una singola stagione nella competizione (cinque anche nel 2020/21, la prima in Italia).
Weston McKennie ha realizzato due gol contro il Genoa in Serie A, contro nessuna squadra ne conta di più nel torneo (due anche contro il Parma).
16 dei 22 gol in Serie A di Bremer sono arrivati di testa: almeno tre in più di qualsiasi altro difensore con questo fondamentale dal suo esordio nel torneo nel 2018/19.
Bremer ha segnato quattro gol in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2022/23, la sua prima con la Juventus.
Bremer ha segnato tre gol in Serie A contro il Genoa, contro nessuna avversaria ha realizzato più reti nella competizione (tre anche contro il Cagliari).
Quarto errore dal dischetto per il Genoa in questa Serie A (su otto calciati), più di ogni altra squadra nel torneo in corso.
Michele Di Gregorio ha parato un rigore in Serie A per la prima volta da 9 marzo 2024, sempre contro il Genoa, con il Monza (sul dischetto Albert Gudmundsson).
Prima di Michele Di Gregorio, l'ultimo portiere della Juventus che aveva parato un calcio di rigore in Serie A era stato Wojciech Szczesny, il 3 marzo 2024 contro il Napoli.
Francisco Conceição ha servito quattro assist in questa Serie A, superando i tre della scorsa stagione.
Lloyd Kelly ha servito il suo primo assist in Serie A alla 40ª presenza nella competizione.
La Juventus (3'40") ha trovato la rete nel corso dei primi cinque minuti di gioco in Serie A per la prima volta dal 1° novembre 2025 (Filip Kostic a 1'25" contro la Cremonese).
Quello di Bremer (3'40") è il gol più rapido subito dal Genoa dall’inizio di una partita di Serie A a partire dal centro di Federico Bonazzoli (3’14”), lo scorso 29 ottobre contro la Cremonese.
Tommaso Baldanzi ha giocato 100 gare in Serie A.