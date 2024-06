La confessione di Danilo: "Ho combattuto la depressione, a 24 anni volevo ritirarmi"

IL RACCONTO

Il capitano della Juventus e del Brasile in una lunga lettera parla dei periodi bui che è riuscito a superare grazie alla terapia e all'amore dei suoi cari

"Sono umano, non sono sempre stato al mio meglio. Durante la mia prima stagione al Real Madrid mi sentivo depresso. Mi sentivo perso, inutile". Il buio prima della rinascita, Danilo si racconta in una lunga lettera a "The Players Tribune", parlando del suo passato, dei tormenti più profondi e della forza della rinascita, che l'ha portato a essere il calciatore e l'uomo che conosciamo oggi.

Tutto è iniziato nella stagione 2015/16, la prima in Spagna con addosso la maglia del Real, quella "camiseta blanca" che tutti sognano di indossare da bambini. Lì i primi segnali di un male che lo divorava da dentro, la battaglia e poi la ricaduta dopo l'eliminazione del Brasile all'ultimo Mondiale. "In campo non riuscivo a fare un passaggio di cinque metri. Fuori dal campo era come se non riuscissi nemmeno a muovermi. La mia passione per il calcio era scomparsa e non vedevo una via d'uscita. Volevo tornare a casa mia, in Brasile, e non giocare più a calcio. Non mi vedevo più come Baianinho, il figlio di Baiano, ma come Danilo, quello che aveva 'firmato un contratto da 31 milioni di euro', come riportavano i giornali. Quando giocammo contro l'Alaves, pochi mesi dopo l'inizio della stagione, Theo Hernandez mi rubò la palla e crossò per Deyverson che segnò. Vincemmo comunque 4-1, ma era un errore che al Real Madrid non si può commettere - ha raccontato - non dimenticherò mai di essere tornato a casa quella sera e di non essere riuscito a dormire. Scrissi sul mio diario: 'Credo sia arrivato il momento di abbandonare il calcio', avevo 24 anni".

Il capitano della Juve ha spiegato di non aver avuto il coraggio di condividere con nessuno quel malessere e quei pensieri "Casemiro ha cercato di aiutarmi, ma io ho ingoiato il rospo, come si dice, e il rospo è diventato sempre più grande". Poi la luce in fondo al tunnel grazie all'aiuto della terapia e di alcuni psicologi: "La lezione più importante che mi ha insegnato è stata quella di vedere il gioco attraverso gli occhi di un bambino. Ho dovuto ricordare le mie radici e la gioia di giocare a calcio non per fama o denaro, ma per divertimento. Se la mia carriera è stata salvata in quel momento, devo ringraziare alcune persone: i miei terapisti e i miei figli", ha raccontato.

Ma spesso la battaglia non è vinta anche quando tutto sembra andare per il meglio, quando sembra semplice tornare alla normalità della vita quotidiana. La depressione ha ribussato alla sua porta durante la pandemia, con l'eliminazione del Brasile al Mondiale in Qatar per mano della Croazia. Non è stato facile riniziare ancora, ma il giocatore bianconero ha raccontato di come sia riuscito a non sprofondare di nuovo nelle tenebre, con una consapevolezza diversa: "Avrei potuto cadere di nuovo in depressione. Avevo 30 anni, avrei potuto dire: 'Ok, ho avuto una buona carriera'. Ma ho già raggiunto il mio massimo ora posso rilassarmi, ma ho fatto il contrario. Ho iniziato a parlare ogni giorno con il mio terapeuta. Ho iniziato a leggere di più. Ho iniziato a sfidare me stesso per essere un leader migliore, ed è stato allora che tutto si è illuminato per me. Quando ho ricevuto la fascia di capitano alla Juventus è stato un grande onore. Ma quando ho ricevuto quella del Brasile, è stato qualcosa di diverso. Un onore immenso, incomparabile".

Ora la testa è alla Coppa America, la prima partita del Brasile sarà settimana prossima contro la Costa Rica. L'augurio del capitano verdeoro viene dal cuore, lui che dà un peso speciale a quella maglia e a quei colori: "Come capitano so esattamente cosa significa la Seleção per il nostro Paese. E la Coppa America è una grande opportunità per dimostrare che il nostro gruppo comprende il peso della responsabilità di indossare questa maglia. Penso che dobbiamo giocare come se stessimo lottando per tornare a essere di nuovo dei calciatori professionisti. Perché questa è la specialità del popolo brasiliano, giusto? È quello che c'è nel nostro DNA. Lottare, essere coraggiosi, non arrendersi mai. Dormire sotto un albero di banane. Non abbiamo solo l'obbligo di lottare come calciatori, ma come brasiliani. Il mio messaggio finale a tutti voi è molto semplice: Uniamo le forze in questa lotta", ha concluso.