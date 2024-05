Thiago Motta ha già in testa la nuova Juve: nuovi acquisti ma anche conferme importanti

MERCATO BIANCONERO

L'allenatore italo-brasiliano sta già pensando a come sarà la squadra della nuova stagione, con tre-quattro arrivi di livello

Ora si fa sul serio. Dopo che arriverà l'annuncio dell'accordo tra Thiago Motta e la Juventus, il nuovo allenatore si siederà al tavolo con Giuntoli e i suoi collaboratori per dare vita al nuovo corso bianconero. Il mercato sarà il primo argomento da trattare. Nessun dubbio che l'ex tecnico bolognese voglia assolutamente tenere alcuni giocatori che, per motivi legati a rinnovi complicati o per fare cassa, sembravano destinati a lasciare Torino.

Thiago Motta non vuole rinunciare a Cambiaso, giocatore che ha contribuito a far crescere nella sua prima stagione bolognese, e Rabiot, suo ex compagno di squadra ai tempi in cui il centrocampista muoveva i primi passi al Psg. La ricostruzione parte dalle conferme. Anche se c'è da fare cassa il nuovo allenatore non ha intenzione di provarsi di Bremer, sognando una coppia super con Calafiori, altro suo pupillo che la Juve sta trattando. Si terrebbe volentieri anche Danilo mentre vorrebbe cambiare portiere, amando particolarmente chi abbia i piedi adatti alla costruzione dal basso. Il nome scelto, ormai si sa, è quello di Di Gregorio, del Monza.

A centrocampo c'è l'incognita Koopmeiners. Thiago Motta lo vorrebbe, come qualunque allenatore, ma la società bianconera non può fare un mercato particolarmente oneroso. Difficile, insomma, pensare che possano arrivare sia l'olandese dell'Atalanta che l'altro pupillo del tecnico: Joshua Zirkzee. Magari la Juve potrà fare uno sforzo ma per uno solo dei due, approfittando del tesoretto che arriverà dalla cessione dei giocatori in prestito, alcuni con quotazioni di livello (Soulé su tutti). Altra incognita è quella del regista. E' vero che nel calcio di Thiago i ruoli sono poco definiti ma il perno davanti alla difesa è sempre stato importante (vedi Freuler). Oltre a Locatelli, che comunque è più facile immaginare riportato nel ruolo di mezzala di inserimento (alla Ferguson o Aebischer), c'è la possibilità che le chiavi del gioco possano essere consegnate al rientrante Fagioli, a cui anche Spalletti ha dato fiducia in vista dell'Europeo.

Davanti c'è un altro giocatore particolarmente apprezzato dal nuovo allenatore bianconero: Dusan Vlahovic. Nel suo calcio sono importanti le ali e Chiesa è uno dei migliori rappresentanti del ruolo in Italia (anche se bisognerà vedere se il club non lo sacrificherà per fare cassa). Resterà di sicuro Yildiz e, nel caso dovesse arrivare Zirkzee, la Juve si troverebbe comunque una rosa di assoluto valore anche nel reparto avanzato.