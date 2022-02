Kulusevski: "Alla Juve non ero io, non so cosa non abbia funzionato con Allegri"

Dejan Kulusevski ha parlato a Sky Sport di cosa non abbia funzionato nelle due stagioni alla Juventus e del ritrovato entusiasmo al Tottenham, alla corte di Conte: "Cosa non ha funzionato con Allegri? Non lo so, sono sincero. A volte succede così nel calcio, ho trovato meno spazio e non sono riuscito a fare quel che ho dentro di me. La vita continua, ho avuto tanti bei momenti soprattutto se penso al finale della scorsa stagione. Ho finito benissimo, con la vittoria in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta".