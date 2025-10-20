Logo SportMediaset

Calcio
juventus
juventus

Juventus, Yildiz: "La maglia numero 10 non pesa. Del Piero? Non amo i paragoni"

Kenan Yildiz parla della maglia 10 della Juventus, del sogno Bernabéu e del confronto con Del Piero

di Redazione
20 Ott 2025 - 14:38

Kenan Yildiz si racconta in un’intervista esclusiva a UEFA.com, parlando della maglia numero 10 della Juventus, del confronto con Alessandro Del Piero e dell’emozione di affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabéu.

La maglia numero 10: un sogno che non pesa

Indossare la maglia numero 10 della Juventus è un onore e una responsabilità, ma per Kenan Yildiz non è un peso. “All’inizio ho pensato: ‘Sarò in grado di farcela?’ Ma poi non ci ho dato troppo peso. Il numero non gioca, sono io che lo faccio”, ha dichiarato. Il giovane turco vuole brillare e divertirsi, dimostrando sul campo il suo talento. “Spero di continuare così”, ha aggiunto, con l’obiettivo di lasciare il segno in un momento così difficile della stagione.

Un talento unico: “Io sono io, non mi paragono a nessuno"

Considerato uno dei migliori talenti d’Europa, Yildiz rimane concentrato su se stesso. “È una grande motivazione, ma non amo i paragoni. Io sono io, non sono simile a nessuno”, ha detto con decisione. Questo approccio lo spinge a migliorare costantemente, senza lasciarsi influenzare dalle aspettative esterne, ma guardando sempre al proprio percorso.

L’emozione di sfidare i grandi del calcio

Affrontare i migliori al mondo è un sogno che si avvera per Yildiz. “Da bambino sognavo di essere lì, e ora il mio nome è tra quello dei protagonisti. È un grande orgoglio”, ha confessato.

Il Bernabéu e il Real Madrid: un sogno

La sfida contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu è un momento speciale per Yildiz. “Ogni bambino sogna di giocare in quello stadio, uno dei più belli del mondo. Affrontare un club del genere in Champions è incredibile”, ha detto. L’attesa è alta, e il giovane talento spera di disputare una grande partita, lasciando il suo marchio in una cornice leggendaria.

Del Piero, un ispiratore, ma “voglio scrivere la mia storia”

Il paragone con Alessandro Del Piero, icona della Juventus e leggenda della maglia numero 10, è inevitabile, soprattutto dopo gol che ricordano lo stile di Pinturicchio. “È una sensazione fantastica indossare questa maglia, ma non mi piacciono i paragoni. Lui è una leggenda, io sono all’inizio. Voglio costruire la mia storia”, ha chiarito Yildiz.

