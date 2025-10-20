Juventus, Yildiz: "La maglia numero 10 non pesa. Del Piero? Non amo i paragoni"

Indossare la maglia numero 10 della Juventus è un onore e una responsabilità, ma per Kenan Yildiz non è un peso. “All’inizio ho pensato: ‘Sarò in grado di farcela?’ Ma poi non ci ho dato troppo peso. Il numero non gioca, sono io che lo faccio”, ha dichiarato. Il giovane turco vuole brillare e divertirsi, dimostrando sul campo il suo talento. “Spero di continuare così”, ha aggiunto, con l’obiettivo di lasciare il segno in un momento così difficile della stagione.