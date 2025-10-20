Juventus, Yildiz: "Daremo battaglia in A e Champions"

"Giocare per la Juventus e indossare la maglia numero 10, seguendo le orme della mia leggenda Alessandro Del Piero, è una grande responsabilità". Lo ha detto in un video messaggio Kenan Yildiz, attaccante bianconero, insignito del Premio Eccellenza Mediterraneo 2025. "Sto facendo del mio meglio per rappresentare la Juve e dare sempre il massimo - ha aggiunto -. Un ringraziamento speciale va anche ai miei compagni di squadra e all'allenatore, perché non lo vedo solo come il risultato di uno sforzo individuale. È un impegno collettivo, perché lottiamo insieme in campo. Sono assolutamente convinto che daremo battaglia sia in Serie A che in Champions League in questa stagione". Yildiz ha poi concluso: "Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno conferito questo premio. È sicuramente un grande onore per me. Mi dispiace di non poterlo ricevere di persona ed essere lì con voi. Sapete tra due giorni abbiamo una partita molto importante contro il Real Madrid in Champions League. Per questo ho voluto rivolgermi a voi con questo videomessaggio e condividere con voi le mie emozioni".