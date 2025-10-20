Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e romanisti"

"Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento e ripeto, forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. Grazie mille". E' il videomessaggio di José Mourinho, oggi allenatore del Benfica, ma con un passato nella Roma con la quale ha vinto una Conference League, e al quale e' stato attribuito il premio 'Eccellenze mediterraneo', col patrocinio Ussi. "Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria, impreziosita da 26 trofei internazionali, e un percorso umano e professionale che ha lasciato un segno profondo anche nel calcio italiano", si legge nella motivazione del premio e non solo. "Ma oltre ai successi sportivi, il premio riconosce in lui una figura di leadership, passione e impegno sociale, valori che fanno di José Mourinho un esempio e un punto di riferimento per generazioni di tecnici, atleti e appassionati di calcio in tutto il mondo", si legge ancora nella motivazione.