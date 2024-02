Juventus: Vlahovic torna a disposizione, De Sciglio al lavoro con la squadra

JUVENTUS

L'attaccante serbo ha lavorato in gruppo dopo l'assenza contro l'Udinese. Il terzino vede la fine del tunnel

© Getty Images Ci sarà anche Dusan Vlahovic nella trasferta di Verona, dove la Juventus sarà impegnata sabato alle 18 per la 25.a giornata di Serie A. Dopo aver lavorato parzialmente in gruppo nella giornata di martedì, oggi l'attaccante serbo è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, confermando di aver completamente smaltito il fastidio all'adduttore che lo ha costretto a saltare la gara persa contro l'Udinese. Si avvicina al rientro anche Mattia De Sciglio, che ha svolto gran parte dell'allenamento con la squadra.



Il terzino 'vede' finalmente il rientro in campo dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata il 3 maggio nella gara dello scorso campionato in casa contro il Lecce, quando abbandonò il campo in barella e in lacrime.