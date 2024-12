Juventus, Vlahovic punta al rientro contro il Bologna

Nonostante le critiche, gli errori e più di una prestazione incolore, l'assenza di Dusan Vlahovic nella Juventus sta pesando non poco. Sarà un caso, ma nelle ultime tre partite, tra campionato e Champions League, giocate senza l'attaccante serbo, i bianconeri hanno collezionato altrettanti pareggi con un solo gol all'attivo, quello di Cambiaso a Lecce con decisiva deviazione di Gaspar. Anche per questo Thiago Motta non vede l'ora che il suo numero 9 torni a disposizione dopo il problema muscolare che lo ha fermato mentre era in nazionale. Incrociando le dita, dovrebbe farlo in occasione del match di sabato contro il "suo" Bologna all'Allianz Stadium.