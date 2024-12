Juventus, l'ora della pazienza sta per finire: nel mirino infortuni, mercato e scelte tecniche

MERCATO PIU' FUMO CHE ARROSTO

Il primo a finire nel mirino della critica è Cristiano Giuntoli. Anche se il saldo economico tra acquisti e cessioni ridimensiona le cifre finali, è pur vero che la Juve quest'estate ha speso tanto, ma non sempre benissimo. In particolare, fanno storcere il naso i 110 milioni di euro (compresi i cartellini di Barrenechea e Iling-Junior) sborsati per assicurarsi Koopmeiners e Douglas Luiz. L'olandese è lontano anni luce da quello ammirato all'Atalanta, dove forse ha dato il suo meglio. Tanti errori da parte sua, alcuni anche tecnici, che fanno dubitare sul suo reale valore. Per non parlare di Douglas Luiz, che per quel poco che si era visto in campo prima dello stop non è un giocatore adeguato alle aspettative della Juve, tanto da essere già finito nei rumors di mercato per gennaio.

E poi le tante uscite pesanti, più o meno volute, come quelle di Chiesa, Rabiot, Szczesny, Kean o Kostic, hanno rivoluzionato la rosa, ma non sono state colmate con arrivi adeguati per ruolo e qualità. Insomma a Torino sono stati chiamati giocatori di un livello pari più potenziale che reale. Giocatori che finora non hanno fatto fare alcun salto di qualità in avanti rispetto al recente passato.