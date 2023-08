Juventus, Vlahovic vola a Monaco: controlli programmati per il serbo al centro del mercato

NON SOLO MERCATO

Il serbo è andato in Baviera per visite specialistiche per fare il punto sul suo stato fisico

Dusan Vlahovic lascia Torino per volare a Monaco di Baviera, con l'arrivo in Germania che non è passato inosservato ai reporter tedeschi che hanno immortalato lo sbarco dell'attaccante serbo. Nessuna notizia di mercato, va specificato, perché l'attaccante bianconero è andato in Germania per sottoporsi ad alcune visite specialistiche programmate per fare il punto della situazione sul suo stato fisico dopo gli infortuni della scorsa stagione.

La partenza alla volta della Germania poteva insinuare qualche dubbio nelle menti di tifosi e addetti ai lavori, ma era un viaggio programmata per Vlahovic che si è recato in Baviera per dei controlli legati alla pubalgia che la scorsa stagione lo ha messo ko per diverso tempo. Una visita specialistica che il serbo aveva già in agenda da diverso tempo e che, anche con le voci di mercato che lo vedono coinvolto, cerca di fare chiarezza sul suo stato fisico. Vedi anche Mercato L'infortunio di Nkunku spariglia le carte: il Chelsea accelera per lo scambio Vlahovic-Lukaku

Intanto, sul fronte delle trattative, continuano le voci sul possibile scambio con Romelu Lukaku con il Chelsea e sull'interessamento del Bayern Monaco per il classe 2000 bianconero.