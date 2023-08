Effetto domino

L'attaccante francese starà fuori per più di metà stagione. L'operazione con la Juve, quindi, potrebbe subire una svolta inattesa

© Getty Images Nkunku starà fuori 4 mesi dopo essere stato operato al menisco lesionato, e questo evento andrà a ripercuotersi direttamente sul mercato italiano: i Blues e la Juventus potrebbero decidere di fare sul serio per lo scambio Vlahovic-Lukaku. Negli ultimi giorni c'era stato un rallentamento della trattativa, evidentemente dovuto all'attesa per comprendere le condizioni del francese sottoposto a esami e operato velocemente.

La palla passa ora al manager degli inglesi Mauricio Pochettino: Nkunku era la sua stella, aveva realizzato 3 reti in 3 partite nel pre-campionato risultando centralissimo nella sua idea di gioco. Sia Lukaku che Vlahovic sono giocatori profondamente differenti dall'ex Lipsia, quindi il nuovo allenatore del Chelsea dovrà necessariamente rivedere i propri piani. La Juventus è sempre fortissima sul centravanti belga, Allegri lo ha scelto come suo bomber principe grazie alle caratteristiche di potenza e velocità, e potrebbe spingere per concretizzare lo scambio. I due giocatori sono disposti a trasferirsi: Lukaku è fuori dal progetto dei londinesi, non ha ricevuto nemmeno il numero di maglia mentre Vlahovic non ha mai avuto troppo feeling con il gioco di Allegri. La sfortuna di Nkunku, quindi, potrebbe rivelarsi la fortuna di Romelu e Dusan ed è solo questione di tempo prima di arrivare a una svolta che accontenti tutte le parti in causa.

