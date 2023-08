Juventus, Lukaku è più vicino: rilancio del Chelsea per Vlahovic

juventus

Pochettino ha dubbi sul serbo ma i Blues devono risolvere la grana relativa al belga: la distanza del conguaglio si riduce

© Getty Images I nuovi contatti tra Juventus e Chelsea per lo scambio Dusan Vlahovic-Romelu Lukaku hanno ridotto la distanza per il conguaglio che i bianconeri chiedono: la forbice resta ampia, superiore ai 10 milioni di euro, ma si assottiglia giorno dopo giorno a testimonianza della volontà delle due società di concludere l'affare. Un dettaglio non da poco visto che Mauricio Pochettino non è pienamente convinto della compatibilità dell'attaccante serbo nel suo progetto di ricostruzione dei Blues ma allo stesso tempo gli inglesi vogliono chiudere in fretta, e questa volta in modo definitivo, il rapporto con Lukaku (richiesto direttamente da Massimiliano Allegri): ecco perché il tecnico argentino alla fine dovrà farsi andare bene Vlahovic.

A livello economico, ieri passi avanti tra Juve e Chelsea: i bianconeri, riporta La Stampa, sono scesi da 40 milioni di euro a 30 milioni più 5 di bonus mentre i Blues sono saliti fino a poco più di 20 milioni, bonus inclusi. La distanza non è di quelle da chiusura lampo in poche ore ma non è neppure impossibile da colmare, ecco perché tra le parti resta comunque un certo ottimismo. Nessun problema, invece, tra Juve e Lukaku, con l'ex Inter pronto a firmare un triennale da 8 milioni netti a stagione più bonus.

Oggi il Chelsea riprende gli allenamenti e Big Rom, come accaduto durante la tournée americana della squadra, dovrebbe allenarsi a parte con le riserve e gli indesiderati (tra cui anche Hakim Ziyech). Un altro segnale di come sia l'attaccante che Pochettino che la società considerino conclusa l'avventura: l'affare con la Juve e Vlahovic non sarà forse la via preferita dall'allenatore argentino ma sembra l'unica percorribile per chiudere il caso.

L'altra speranza Blues è che il Bayern Monaco, visto l'intransigenza del Tottenham su Harry Kane, bussi alla porta della Juve per Vlahovic: a quel punto i bianconeri, coi soldi incassati dai bavaresi, andrebbero subito a Londra a prelevare Lukaku per una quarantina di milioni. Opzione da non scartare ma al momento sullo sfondo.