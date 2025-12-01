Logo SportMediaset

JUVE

Juventus: Vlahovic fuori causa due mesi, tocca a Openda o David ma c'è la terza via

Attesa per la risonanza ma il serbo tornerà nel 2026. Ecco il piano di Spalletti che riguarda anche Yildiz...

di Antonella Pelosi
01 Dic 2025 - 09:09
© Getty Images

© Getty Images

La sentenza definitiva è attesa in giornata, quella che stabilirà a tutti gli effetti l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. La parola alla risonanza magnetica ma l'ecografia effettuata nella giornata di domenica ha già detto "lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra". E dunque per Dusan Vlahovic, dopo l'infortunio rimediato sabato nella gara contro il Cagliari, si prospetta uno stop di almeno due mesi, con la Juve e Spalletti che lo perderanno per quattordici partite tra campionato, Champions e Coppa Italia - già a partire da quella di martedì sera contro l'Udinese valida per gli ottavi di finale - e lo ritroveranno nel 2026. Niente big match contro il Napoli e la Roma e un ritorno in campo che si potrebbe fissare per la trasferta di Parma di inizio febbraio. "Si è stirato, temo che ne avrà per un po' di tempo", ha detto subito nel dopo partita Spalletti, che ha già cominciato a studiare le soluzioni alternative in attacco proprio quando Vlahovic era diventato una certezza là davanti per il tecnico bianconero. David e Openda sono i sostituti naturali del serbo ma né il canadese né il belga finora hanno dato risposte convincenti, anche se Spalletti continua a difenderli e lo ha fatto anche in occasione dell'ultima gara con il Cagliari ("Cosa vuoi? Dimmi, cosa vuoi?", la replica del tecnico bianconero a un tifoso che criticava David). I due potrebbero anche giocare insieme in Coppa Italia contro l'Udinese, con Spalletti pronto a testarli per poi prendere una decisione sull'uno o sull'altro. Ma per andare a colmare l'assenza di Vlahovic starebbe pensando anche a schierare Yildiz come 'falso nove', con due esterni in appoggio. 

