Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Juve, buone notizie per Spalletti: Vlahovic parzialmente in gruppo, torna Cabal

Arrivano importanti notizie dall'ultimo allenamento bianconero, con Vlahovic e Cabal che sono tornati ad allenarsi con i compagni 

di Martino Cozzi
20 Nov 2025 - 15:15
© Getty Images

© Getty Images

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dall'ultimo allenamento della Juventus. Nella seduta mattutina, Dusan Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo con i compagni, facendo così sperare l'allenatore bianconero in vista della trasferta di Firenze. Rientrato in anticipo dalla Nazionale a causa di un affaticamento muscolare, il numero 9 bianconero potrebbe anche non essere rischiato contro la Fiorentina per poi essere al 100% in occasione della sfida di Champions con il Bodo Glimt. L'altra buona notizia arriva anche da Juan Cabal, che è tornato a lavorare in gruppo dopo la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra subita nella sfida di Champions League con il Villarreal. Domani, alle 12:30, la conferenza stampa di Spalletti. 

Leggi anche

Juve, il rinnovo di Yildiz è in stallo: fondamentali le ambizioni del club

I NUMERI DI VLAHOVIC

In questo inizio di stagione, l'attaccante bianconero ha messo a segno 6 gol in 15 partite. L'ultimo gol risale alla sfida contro lo Sporting Lisbona in Champions League, lo scorso 4 novembre. In campionato, invece, Vlahovic non segna da due giornate, quando ha trovato la via della rete nella gara casalinga con l'Udinese, il 29 ottobre. Dopo una lunga estate passata - virtualmente - con la valigia in mano, il numero 9 bianconero è rimasto a Torino e si sta giocando tutte le sue chance di permanenza. La scadenza sul contratto è infatti a giugno 2026 e i discorsi tra le parti verranno approfonditi solamente a fine stagione. 

Visualizza il post su Twitter
juventus
vlahovic
cabal

Ultimi video

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:46
DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

02:55
DICH BROCCHI SU DERBY MILANO DICH

Brocchi: "Il derby lo decide Loftus Cheek. Chivu mi ha impressionato"

01:07
Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

02:04
Soulè trascina la Roma

Soulè trascina la Roma

I più visti di Juventus

Juve, basta tuta per Spalletti: le regole del dress code bianconero

A Firenze la nuova Juve di Spalletti? Difesa a 4 e idea Yildiz "falso 9"

Spalletti modella la sua Juve: rondos, partite a tema e prove di difesa a quattro

Bremer, controlli al ginocchio positivi: possibile rientro contro il Napoli

Chiellini e il futuro della Juve: "C'è luce in fondo al tunnel". Sul rinnovo di Yildiz: "Con calma..."

Dusan Vlahovic (Juve-Serbia): sovraccarico all'adduttore

Juve, escluse lesioni per Vlahovic: ma resta in dubbio per Firenze

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:39
De Rossi: "Genoa contro Cagliari con aggressività e intensità"
16:38
Nicola su Vardy: "Riesce a dare il suo contributo senza imporsi sugli altri"
16:21
Polemica su nuovo falconiere Lazio: "Vecchi post? Sono cambiato"
Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter"
15:39
Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"
15:01
Pisacane: "Col Genoa senza ossessioni e con maturità"