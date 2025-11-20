Juve, buone notizie per Spalletti: Vlahovic parzialmente in gruppo, torna Cabal

Arrivano importanti notizie dall'ultimo allenamento bianconero, con Vlahovic e Cabal che sono tornati ad allenarsi con i compagnidi Martino Cozzi
Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dall'ultimo allenamento della Juventus. Nella seduta mattutina, Dusan Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo con i compagni, facendo così sperare l'allenatore bianconero in vista della trasferta di Firenze. Rientrato in anticipo dalla Nazionale a causa di un affaticamento muscolare, il numero 9 bianconero potrebbe anche non essere rischiato contro la Fiorentina per poi essere al 100% in occasione della sfida di Champions con il Bodo Glimt. L'altra buona notizia arriva anche da Juan Cabal, che è tornato a lavorare in gruppo dopo la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra subita nella sfida di Champions League con il Villarreal. Domani, alle 12:30, la conferenza stampa di Spalletti.
I NUMERI DI VLAHOVIC
In questo inizio di stagione, l'attaccante bianconero ha messo a segno 6 gol in 15 partite. L'ultimo gol risale alla sfida contro lo Sporting Lisbona in Champions League, lo scorso 4 novembre. In campionato, invece, Vlahovic non segna da due giornate, quando ha trovato la via della rete nella gara casalinga con l'Udinese, il 29 ottobre. Dopo una lunga estate passata - virtualmente - con la valigia in mano, il numero 9 bianconero è rimasto a Torino e si sta giocando tutte le sue chance di permanenza. La scadenza sul contratto è infatti a giugno 2026 e i discorsi tra le parti verranno approfonditi solamente a fine stagione.