Juve, buone notizie per Spalletti: Vlahovic parzialmente in gruppo, torna Cabal

In questo inizio di stagione, l'attaccante bianconero ha messo a segno 6 gol in 15 partite. L'ultimo gol risale alla sfida contro lo Sporting Lisbona in Champions League, lo scorso 4 novembre. In campionato, invece, Vlahovic non segna da due giornate, quando ha trovato la via della rete nella gara casalinga con l'Udinese, il 29 ottobre. Dopo una lunga estate passata - virtualmente - con la valigia in mano, il numero 9 bianconero è rimasto a Torino e si sta giocando tutte le sue chance di permanenza. La scadenza sul contratto è infatti a giugno 2026 e i discorsi tra le parti verranno approfonditi solamente a fine stagione.