Juventus, via al raduno. Tre i big presenti e Nedved rassicura su Cristiano Ronaldo

"Arriva, arriva": il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha risposto così a un tifoso bianconero che gli chiedeva di Cristiano Ronaldo fuori dai cancelli della Continassa, dove inizia oggi la nuova avventura di Massimiliano Allegri alla guida dei bianconeri. Il portoghese si sta godendo le vacanze insieme alla famiglia dopo le fatiche dell'Europeo ed è atteso sotto la Mole nei prossimi giorni. Nazionali esclusi, i suoi compagni si stanno ritrovando in questi minuti per i test fisici al J Medical e i primi lavori agli ordini di Allegri. Tra i big ci sono: Dybala, McKennie, Arthur e Pinsoglio. Sarà poi la volta dei giocatori che rientrano dai prestiti e parliamo di Rugani, Pjaca, Pellegrini, Perin e infine degli Under 23.