Thiago Motta: "Giorni non facili, ma sento la fiducia di società e squadra. Non sono incompetente"

Dopo la partita di Empoli ha parlato di "vergogna" e che sperava che anche i giocatori provassero questa vergogna. L'ha avvertita questa vergogna nel gruppo?

"C'è stata grandissima delusione da parte di tutti. Ero arrabbiato dopo la partita perché voglio bene ai miei giocatori, li conosco molto bene. Abbiamo fatto 39 partite e con l'Empoli abbiamo sbagliato su una cosa che non si può sbagliare. Li vedo tutti i giorni in allenamento, so la responsabilità che si prendono, ma nell’ultima non lo abbiamo fatto. L'atteggiamento nel primo tempo non è stato buono, ci siamo messi in grande difficoltà. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati per un modo positivo e per essere una cosa costruttiva. Affrontare 12 partite al massimo per non ripetere quanto successo in Coppa".