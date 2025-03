Thiago Motta ha finito la pazienza: Koopmeiners in panchina col Verona. E la squadra va in ritiro

A far notizia però sarà soprattutto l'esclusione di Ten Koopmeiners, tra i più fischiati dopo l'eliminazione contro l'Empoli. L'olandese infatti, stanco e decisamente sottotono, si accomoderà in panchina al cospetto degli scaligeri per lasciare spazio a Thuram. L'ex Nizza, tra i più in forma, affiancherà Locatelli a centrocampo con Kolo Muani a guidare l'attacco. Nulla da fare per Vlahovic, ancor più nel mirino dopo il pesante penalty fallito in settimana. Prezioso il ritorno in squadra di Kalulu, di nuovo tra i convocati: l'idea è di tutelarlo per averlo al meglio contro l'Atalanta il prossimo 9 marzo all'Allianz Stadium.