Juventus, Tudor: "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners. Vlahovic? Sta lavorando bene"

Capitolo mercato: "Con la società ci aggiorniamo tutti i giorni, si parla, si vede cosa si può fare - ha proseguito Tudor - C’è la società che lavora e io sono qui a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato. Gli esuberi? Si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta in modo diverso dall'anno scorso. Abbiamo organizzato il lavoro per tutti, poi vedremo cosa succede fino al 31. Vlahovic? Io parlo con tutti. Dusan sta lavorando bene, come gli altri, è molto professionale, niente altro”. E ancora: "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners, sono due giocatori forti, sono felicissimo di come li vedo, stanno facendo bene ognuno nel suo momento. Bremer che viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio. Koop sta facendo bene, avrà un ruolo importante in questa stagione". Nico Gonzalez salterà l'amichevole a causa di un fastidio a vecchie cicatrici all’altezza della coscia destra. Partiranno dall'inizio sia David che Joao Mario, come ha detto lo stesso allenatore bianconero. Panchina per Koopmeiners.