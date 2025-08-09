Logo SportMediaset
Juventus, Tudor: "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners. Vlahovic? Sta lavorando bene"

Il tecnico bianconero alla vigilia del test contro il Borussia Dortmund: "Sul mercato c'è sintonia con la società"

09 Ago 2025 - 13:43
© Getty Images

© Getty Images

In Germania la Juve si prepara per la seconda amichevole pre-campionato: domenica è in programma il test contro il Borussia Dortmund. "È stata una bella settimana di lavoro, c'è sempre grande voglia e grande professionalità - ha detto il tecnico Igor Tudor alla vigilia - Sara una bella partita contro un avversario di livello. In questa partita, con l'Atalanta e la Next Gen bisogna dare i giusti minutaggi e vedere le cose su cui abbiamo lavorato. Ci sarà sicuramente un po’ di stanchezza. Giorno dopo giorno andremo a fare carichi diversi per essere pronti per la prima. L’obiettivo è quello".

Capitolo mercato: "Con la società ci aggiorniamo tutti i giorni, si parla, si vede cosa si può fare - ha proseguito Tudor - C’è la società che lavora e io sono qui a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato. Gli esuberi? Si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta in modo diverso dall'anno scorso. Abbiamo organizzato il lavoro per tutti, poi vedremo cosa succede fino al 31. Vlahovic? Io parlo con tutti. Dusan sta lavorando bene, come gli altri, è molto professionale, niente altro”. E ancora: "Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners, sono due giocatori forti, sono felicissimo di come li vedo, stanno facendo bene ognuno nel suo momento. Bremer che viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio. Koop sta facendo bene, avrà un ruolo importante in questa stagione". Nico Gonzalez salterà l'amichevole a causa di un fastidio a vecchie cicatrici all’altezza della coscia destra. Partiranno dall'inizio sia David che Joao Mario, come ha detto lo stesso allenatore bianconero. Panchina per Koopmeiners.

