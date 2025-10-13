Ancelotti: "Voglio vincere i Mondiali col Brasile"

Carlo Ancelotti vuole lasciare il segno nella storia del calcio, guidando la nazionale brasiliana alla conquista della Coppa del Mondo 2026. Dopo aver assicurato la qualificazione della Seleção al torneo, l'allenatore vorrebbe infrangere un tabù, dato che nessuna nazionale ha mai vinto una Coppa del Mondo sotto la guida di un tecnico straniero. "È vero che non è mai successo ma c'è sempre una prima volta", ha affermato Ancelotti in conferenza stampa a Tokyo, alla vigilia dell'amichevole contro il Giappone. La dichiarazione è stata rilasciata dopo la vittoria per 5-0 sulla Corea del Sud a Seul. "Il mio obiettivo è dare il massimo per la nazionale brasiliana, cercare di far giocare al meglio i giocatori e vincere la Coppa del Mondo", ha ribadito il tecnico.