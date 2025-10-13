Logo SportMediaset
Calcio

Ancelotti: "Voglio vincere i Mondiali col Brasile"

13 Ott 2025 - 23:10
© IPA

© IPA

Carlo Ancelotti vuole lasciare il segno nella storia del calcio, guidando la nazionale brasiliana alla conquista della Coppa del Mondo 2026. Dopo aver assicurato la qualificazione della Seleção al torneo, l'allenatore vorrebbe infrangere un tabù, dato che nessuna nazionale ha mai vinto una Coppa del Mondo sotto la guida di un tecnico straniero. "È vero che non è mai successo ma c'è sempre una prima volta", ha affermato Ancelotti in conferenza stampa a Tokyo, alla vigilia dell'amichevole contro il Giappone. La dichiarazione è stata rilasciata dopo la vittoria per 5-0 sulla Corea del Sud a Seul. "Il mio obiettivo è dare il massimo per la nazionale brasiliana, cercare di far giocare al meglio i giocatori e vincere la Coppa del Mondo", ha ribadito il tecnico.

01:28
Balotelli si racconta

Balotelli si racconta

02:10
SRV RULLO ITALIA, RETEGUI-PIO: LA NUOVA COPPIA (MUSICATO) 13/10 SRV

Retegui-Pio Esposito: la coppia gol "Mondiale"

03:11
SRV RULLO COPERTINA, RITORNA IL CAMPIONATO (MUSICATO) 13/10

Campionato, dove eravamo? Tra sogni e paure

02:08
SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

02:01
SRV RULLO VIGILIA NAZIONALE GATTUSO 13/10 SRV

Italia, la vigilia di Gattuso verso il bivio Mondiale

01:55
MCH RIVER-SARMIENTO 0-1 MCH

River sempre più in crisi, ko anche col Sarmiento

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:28
Balotelli si racconta

Balotelli si racconta

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

23:43
Barcellona, verso il rientro Fermín e Lamine Yamal
23:10
Ancelotti: "Voglio vincere i Mondiali col Brasile"
22:22
Udinese, l'ex Di Natale: "Zaniolo? Ha tradito un po' le attese"
21:06
Grella: "Milan-Como a Perth occasione per la Serie A"
20:18
U19, l'Italia di Bollini supera 1-0 la Scozia