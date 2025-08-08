Logo SportMediaset
Juventus, Gatti spiega il no al Napoli: "Ringrazio Conte, ma ho scelto con il cuore"

Il difensore bianconero: "L'interesse di uno dei migliori tecnici al mondo fa piacere, ma non ho mai pensato di lasciare la Juve"

08 Ago 2025 - 23:19
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus continua ad allenarsi nel ritiro in Germania, ma a due settimane dall'inizio ufficiale della stagione i tifosi bianconeri attendono ancora di capire quali saranno gli ultimi ritocchi di un mercato piuttosto bloccato. Una certezza però Tudor e i supporter possono averla ed è al centro della difesa: Federico Gatti. Nel corso dell'estate il difensore è stato accostato a diverse trattative, ma ha deciso di restare in bianconero.

"Non ho mai messo in discussione il mio futuro alla Juventus - ha commentato a TuttoJuve -. Ovviamente mi ha fatto molto piacere l'interesse di un allenatore come Conte, che è uno dei migliori al mondo e lo ringrazio perché insieme al ds Manna hanno fatto molto per provare a portarmi a Napoli. Ho preferito scegliere con il cuore, questa è la mia famiglia ed è stata una scelta abbastanza facile".

Federico Gatti sta lavorando duramente per cercare di tornare completamente a disposizione di Tudor: "Sto meglio, ma ho fatto fatica visto che sono stato fuori tre mesi e mezzo. Riprendere con la mia stazza è stato complicato, ma ora dopo due settimane sto mettendo benzina nelle gambe. Ora mi servono delle partite per mettere un po' di fiato".

