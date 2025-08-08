Juventus, Gatti spiega il no al Napoli: "Ringrazio Conte, ma ho scelto con il cuore"

"Non ho mai messo in discussione il mio futuro alla Juventus - ha commentato a TuttoJuve -. Ovviamente mi ha fatto molto piacere l'interesse di un allenatore come Conte, che è uno dei migliori al mondo e lo ringrazio perché insieme al ds Manna hanno fatto molto per provare a portarmi a Napoli. Ho preferito scegliere con il cuore, questa è la mia famiglia ed è stata una scelta abbastanza facile".