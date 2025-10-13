Grella: "Milan-Como a Perth occasione per la Serie A"

"Milan-Como a Perth è un'occasione. Come in tutte le opportunità c'è qualche lato negativo, ma ci sono anche dei lati positivi. L'Australia non è dietro l'angolo, ho fatto avanti e indietro per 11 anni quando giocavo in Europa prima in Italia poi in Premier League. Ho fatto in media 6-7 viaggi all'anno, con pochissimi giorni tra preparazione, gara e rientro verso l'Europa. Il famoso jet lag è più una questione mentale che fisica. Un giovane atleta, con tutte le nuove tecnologie e il supporto degli staff, non avrà problemi. È una grandissima opportunità per il calcio italiano di far vedere quanto è bella la nostra Serie A. Se non fai vedere con attenzione quello che stai facendo, a volte non viene apprezzato nel modo in cui vorresti". Così Vincenzo Grella, ex centrocampista con più di 200 presenze tra Serie A e B e attuale vice presidente e ad del Catania, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla decisione della Lega Serie A di far giocare Milan-Como a Perth, nella sua Australia. "Sarà una bella esperienza per entrambi i club con proprietà straniere, in particolare il Como che ha il proprietario vicino di casa all'Australia. È un prodotto che può avere il suo appeal. Ci sarò lo stadio pieno a Perth, con 60mila tifosi. Ci saranno eventi pre gara di altissimo livello. Conosco personalmente i dirigenti dello stato di Perth, persone di altissimo livello che non si faranno sfuggire quest'occasione - ha aggiunto - Penso si giocherà di sera. In quel periodo a Perth sarà estate, con temperature simili all'estate qui in Italia. Di sera ci saranno condizioni ottimali per fare una bellissima partita".