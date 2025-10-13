Logo SportMediaset
Grella: "Milan-Como a Perth occasione per la Serie A"

13 Ott 2025 - 21:06
© Getty Images

© Getty Images

"Milan-Como a Perth è un'occasione. Come in tutte le opportunità c'è qualche lato negativo, ma ci sono anche dei lati positivi. L'Australia non è dietro l'angolo, ho fatto avanti e indietro per 11 anni quando giocavo in Europa prima in Italia poi in Premier League. Ho fatto in media 6-7 viaggi all'anno, con pochissimi giorni tra preparazione, gara e rientro verso l'Europa. Il famoso jet lag è più una questione mentale che fisica. Un giovane atleta, con tutte le nuove tecnologie e il supporto degli staff, non avrà problemi. È una grandissima opportunità per il calcio italiano di far vedere quanto è bella la nostra Serie A. Se non fai vedere con attenzione quello che stai facendo, a volte non viene apprezzato nel modo in cui vorresti". Così Vincenzo Grella, ex centrocampista con più di 200 presenze tra Serie A e B e attuale vice presidente e ad del Catania, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla decisione della Lega Serie A di far giocare Milan-Como a Perth, nella sua Australia. "Sarà una bella esperienza per entrambi i club con proprietà straniere, in particolare il Como che ha il proprietario vicino di casa all'Australia. È un prodotto che può avere il suo appeal. Ci sarò lo stadio pieno a Perth, con 60mila tifosi. Ci saranno eventi pre gara di altissimo livello. Conosco personalmente i dirigenti dello stato di Perth, persone di altissimo livello che non si faranno sfuggire quest'occasione - ha aggiunto - Penso si giocherà di sera. In quel periodo a Perth sarà estate, con temperature simili all'estate qui in Italia. Di sera ci saranno condizioni ottimali per fare una bellissima partita".

Per Grella "più che in Australia, mi auguro che si possa esportare sempre di più il prodotto della Serie A all'estero, viste le complicazioni legate ai diritti tv che tengono in piedi il sistema calcio. Non la vedo come una cosa negativa, a patto che non si faccia troppo spesso. Perché poi a tutti piace la tradizione e il calcio domestico va disputato nel territorio domestico. Ma il calcio sta cambiando e dobbiamo vedere se ci sono opportunità per espandere il marchio in un momento di difficoltà economica - ha concluso - Il momento positivo del Catania? Abbiamo battuto il Giugliano nell'ultima gara in trasferta, siamo terzi. Quella in campionato e più in generale a Catania, è una bellissima sfida. Una sfida affascinante in una piazza molto importante che in questi primi anni ha regalato emozioni a noi dirigenti che abbiamo programmato l'attività calcistica. E noi cercheremo di ripagare la fiducia che i catanesi hanno riposto in noi".

01:31
Svilar, numeri da record

Svilar, numeri da record

03:11
SRV RULLO COPERTINA, RITORNA IL CAMPIONATO (MUSICATO) 13/10

Campionato, dove eravamo? Tra sogni e paure

02:08
SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

02:01
SRV RULLO VIGILIA NAZIONALE GATTUSO 13/10 SRV

Italia, la vigilia di Gattuso verso il bivio Mondiale

01:55
MCH RIVER-SARMIENTO 0-1 MCH

River sempre più in crisi, ko anche col Sarmiento

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:28
Balotelli si racconta

Balotelli si racconta

01:31
Svilar, numeri da record

Svilar, numeri da record

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

22:22
Udinese, l'ex Di Natale: "Zaniolo? Ha tradito un po' le attese"
21:06
Grella: "Milan-Como a Perth occasione per la Serie A"
20:18
U19, l'Italia di Bollini supera 1-0 la Scozia
19:18
Spagna, Tebas: "Mondiali in inverno? Spero resti solo un'idea"
18:11
Inter, senti Zielinski: "Farò di tutto per avere più chance"