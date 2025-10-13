Udinese, l'ex Di Natale: "Zaniolo? Ha tradito un po' le attese"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Antonio Di Natale ha analizzato l'attuale stato di forma dell'Udinese e del suo principale acquisto della sessione estiva, Nicolò Zaniolo. Queste le parole dell'ex attaccante: "Si tratta di una squadra che ha un potenziale da almeno 50 punti in stagione, peccato per la continuità. Zaniolo è un buon giocatore che finora ha tradito un po' le attese. Mi auguro che possa crescere per il bene suo e dell'Udinese. Sappia che troverà l'ambiente ideale per rilanciarsi".