Le parole

Juventus, Tevez ne ha per tutti: "Stagione disastrosa e Spalletti non mi piace: Conte si"

L'Apache, ex stella del club bianconero, sempre senza peli sulla lingua tocca vari temi tra cui la sua Argentina

05 Lug 2026 - 13:39
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Carlos Tevez non è noto per temere di dire cosa pensa. L'Apache, protagonista due anni con la Juventus, ha parlato esplicitamente della situazione dei bianconeri non risparmiando critiche: "Ho osservato l'annata disastrosa della Juventus, che non è andata nemmeno in Champions League. Dovranno utilizzare un altro anno per l'ennesima ricostruzione" ha detto l'argentino. E poi la stoccata: "A me Spalletti non piace. Non lo trovo un allenatore sanguigno, a me piace chi ha il sangue bollente". Tipo? "Conte. Conte è il migliore allenatore che ho avuto. Mi è piaciuto molto anche lavorare con Allegri, però a volte è un po' troppo difensivo".

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Non risparmia nemmeno l'Italia

 "L'Italia ha trovato un ct? No? Deve essere Conte. Lui è un fenomeno, è l'unico che può aiutarli a uscire da questa situazione. Al primo anno farebbe già benissimo, poi si pensa al secondo o al terzo. Ma se non avete giocatori forti lui è il migliore per costruirli. Ho visto che come direttore tecnico potreste prendere Maldini. Ecco, in quel ruolo lui è il massimo, basta vedere cosa ha fatto al Milan. L'ho conosciuto di persona, è veramente in gamba. Se riusciste a fare l'accoppiata Conte-Maldini, sareste a posto". 

Sulla sua Argentina

 "Non bene, stasera (ndr contro Capo Verde). Non bene per niente. Abbiamo solo Messi, siamo solo Messi, un dono di Dio. Ma avete visto che gol ha fatto? Leo non è di questo mondo. Meno male che c'è lui".

Vista sul futuro

 Tevez ha intrapreso la carriera di tecnico nel 2022, allenando il Rosario Central, poi l'Independiente fino all'ultima esperienza sempre in patria con il Talleres: per ora poche soddisfazioni, ma nella vita di Carlitos fermarsi alle prime difficoltà non è mai stata una opzione presa in considerazione: "Ho chiuso con il Talleres, ora non ho squadra, vediamo" ha detto. 

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