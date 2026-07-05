Juventus, Tevez ne ha per tutti: "Stagione disastrosa e Spalletti non mi piace: Conte si"

Carlos Tevez non è noto per temere di dire cosa pensa. L'Apache, protagonista due anni con la Juventus, ha parlato esplicitamente della situazione dei bianconeri non risparmiando critiche: "Ho osservato l'annata disastrosa della Juventus, che non è andata nemmeno in Champions League. Dovranno utilizzare un altro anno per l'ennesima ricostruzione" ha detto l'argentino. E poi la stoccata: "A me Spalletti non piace. Non lo trovo un allenatore sanguigno, a me piace chi ha il sangue bollente". Tipo? "Conte. Conte è il migliore allenatore che ho avuto. Mi è piaciuto molto anche lavorare con Allegri, però a volte è un po' troppo difensivo".