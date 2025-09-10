Logo SportMediaset
JUVENTUS

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli

La terza casacca, firmata sempre Adidas, ha un sapore vintage

10 Set 2025 - 12:45
Dopo settimane di anticipazioni, la Juventus ha finalmente presentato il third kit per la stagione 2025/2026 che "rappresenta il capitolo successivo di una narrazione iniziata con un omaggio alla moda italiana attraverso l’Home Kit e che ha celebrato l’estate italiana con l’Away Kit. Questo ultimo kit trae ispirazione dai vigneti del Piemonte, un pilastro culturale della regione". Nella nota pubblicata dai bianconeri vengono spiegati ulteriori dettagli: "Un’elegante grafica ingegnerizzata, ispirata al colore dell’uva, si sviluppa con delicatezza sulla maglia, completata da una combinazione di nero, bordeaux e verde scuro - si legge -. Il risultato è un Kit che unisce eleganza e modernità: una dichiarazione di stile in campo che si trasforma in un capo di moda per i tifosi, da indossare sia per strada che sugli spalti in questa stagione". Il kit si completa con pantaloncini neri caratterizzati da dettagli color avorio sullo stemma del Club, sul logo Trefoil e sui numeri dei giocatori, oltre alle tre Strisce in verde scuro. Le calze nere con la scritta 'Juventus' completano il look. 

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

Konè, un valore aggiunto

Sabato Fiorentina-Napoli

Yildiz punta l'Inter

Juve-Inter con una novità

Sucic brucia le tappe

La Norvegia ne segna 11

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

Un Pisa al...Cuadrado

Da Krol a Beukema

Milan: dilemma attacco

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

