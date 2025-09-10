Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli

Dopo settimane di anticipazioni, la Juventus ha finalmente presentato il third kit per la stagione 2025/2026 che "rappresenta il capitolo successivo di una narrazione iniziata con un omaggio alla moda italiana attraverso l’Home Kit e che ha celebrato l’estate italiana con l’Away Kit. Questo ultimo kit trae ispirazione dai vigneti del Piemonte, un pilastro culturale della regione". Nella nota pubblicata dai bianconeri vengono spiegati ulteriori dettagli: "Un’elegante grafica ingegnerizzata, ispirata al colore dell’uva, si sviluppa con delicatezza sulla maglia, completata da una combinazione di nero, bordeaux e verde scuro - si legge -. Il risultato è un Kit che unisce eleganza e modernità: una dichiarazione di stile in campo che si trasforma in un capo di moda per i tifosi, da indossare sia per strada che sugli spalti in questa stagione". Il kit si completa con pantaloncini neri caratterizzati da dettagli color avorio sullo stemma del Club, sul logo Trefoil e sui numeri dei giocatori, oltre alle tre Strisce in verde scuro. Le calze nere con la scritta 'Juventus' completano il look.