Juve, la volata Champions ha tre pilastri: Yildiz, Boga e la difesa ritrovata

Il gol di Federico Gatti al 93' del match contro la Roma potrebbe essere stato il momento di svolta. Quello che ha rimesso in carreggiata la Juventus e ha dato ai bianconeri la convinzione di poter lottare fino all'ultimo per la Champions League. Le successive vittoria contro Pisa e Udinese hanno confermato l'importanza di quella rete, con la squadra di Spalletti che ha incassato 6 punti frutto di due clean-sheet che non si vedevano da un po' di tempo a questa parte (con Sassuolo e Cremonese a gennaio). Il cambio di portiere, da Di Gregorio a Perin, è stato la prima mossa, ma di sicuro non la più decisiva. E' cambiato l'atteggiamento della squadra, che ha continuato a giocare in modo offensivo, ma sembra aver finalmente capito che bisogna saper difendere. L'aver ritrovato il terzetto arretrato composto da Kalulu, Bremer e Kelly dopo squalifiche e assenza per infortunio, ha facilitato le cose alla Juve.