Champions, Ødegaard e Saka carica Arsenal: "Vogliamo fare la storia"

La stella dell'Arsenal Bukayo Saka hainvece dichiarato: "Abbiamo la giusta grinta per affrontare lapartita. Sappiamo di poter scrivere la storia e questa è unamotivazione sufficiente per noi. Ho vissuto questo percorso con ilclub, tra alti e bassi. Abbiamo visto cosa significasse per itifosi... ma dobbiamo rimanere concentrati su questa partita e questopotrebbe rendere la parata [a Londra domenica] ancora piùincredibile". "Abbiamo avuto una settimana per recuperare eprepararci. La partita non si deciderà nei minuti, ma nei momenti.Mikel [Arteta] ha chiarito che la sua missione era riportare il clubdove merita di stare. Sono orgoglioso che ci siamo riusciti. È statoun lungo percorso, con qualche delusione lungo la strada. Ma ci siamorialzati e siamo ripartiti", ha aggiunto l'attaccante inglese.