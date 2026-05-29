Champions, Ødegaard e Saka carica Arsenal: "Vogliamo fare la storia"

29 Mag 2026 - 19:17
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"È qualcosa di speciale che possiamoraggiungere. Sono passati ventidue anni dall'ultima volta cheabbiamo vinto la Premier League, e ora vogliamo fare la storia. Quandoassapori la gioia di sollevare un trofeo, vuoi riviverla.Significerebbe tantissimo per tutti, quindi non vediamo l'ora digiocare". Così il capitano dell'Arsenal Martin Ødegaard nelcorso della conferenza stampa alla vigilia della finale di ChampionsLeague contro il Psg. "Dobbiamo sfruttare questa energia positivae l'esperienza acquisita per domani e non vediamo l'ora discendere in campo. Ho sognato di vincere questi trofei fin da quandoero bambino e giocavo a calcio con i miei amici. Sul piccolo campovicino a casa mia, sognavo questi momenti, giocare questa finale evincerla. Quel sogno mi accompagna da tutta la vita", ha aggiuntoil centrocampista norvegese.

La stella dell'Arsenal Bukayo Saka hainvece dichiarato: "Abbiamo la giusta grinta per affrontare lapartita. Sappiamo di poter scrivere la storia e questa è unamotivazione sufficiente per noi. Ho vissuto questo percorso con ilclub, tra alti e bassi. Abbiamo visto cosa significasse per itifosi... ma dobbiamo rimanere concentrati su questa partita e questopotrebbe rendere la parata [a Londra domenica] ancora piùincredibile". "Abbiamo avuto una settimana per recuperare eprepararci. La partita non si deciderà nei minuti, ma nei momenti.Mikel [Arteta] ha chiarito che la sua missione era riportare il clubdove merita di stare. Sono orgoglioso che ci siamo riusciti. È statoun lungo percorso, con qualche delusione lungo la strada. Ma ci siamorialzati e siamo ripartiti", ha aggiunto l'attaccante inglese.

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